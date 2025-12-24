Crecen los “dólares del colchón” y reflejan la persistente desconfianza de los ahorristas

Según los datos de la Balanza de Pagos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante el tercer trimestre del año se profundizó la salida de dólares del sistema financiero. Los denominados “dólares del colchón” registraron un incremento de U$S5.899 millones, reflejando una mayor preferencia por mantener los ahorros fuera de los canales formales.