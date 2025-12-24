Secciones
Crecen los “dólares del colchón” y reflejan la persistente desconfianza de los ahorristas

Según datos del Indec, en el tercer trimestre del año los fondos que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero aumentaron casi U$S5.900 millones.

Hace 2 Hs

Según los datos de la Balanza de Pagos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante el tercer trimestre del año se profundizó la salida de dólares del sistema financiero. Los denominados “dólares del colchón” registraron un incremento de U$S5.899 millones, reflejando una mayor preferencia por mantener los ahorros fuera de los canales formales.

El organismo informó que, dentro de la Posición de Inversión Internacional Neta -indicador que releva los activos externos de los residentes- el ítem “monedas y depósitos” alcanzó entre julio y septiembre los U$S251.210 millones. En el trimestre previo, ese stock se ubicaba en U$S245.311 millones.

La comparación interanual también muestra un fuerte avance del atesoramiento en moneda extranjera. Con relación al mismo período del año anterior, los dólares guardados por los argentinos aumentaron en U$S8.232 millones. En el tercer trimestre de 2024, el total sumaba U$S242.978 millones.

Señales de desconfianza

El comportamiento de los ahorristas vuelve a poner en evidencia la dificultad para consolidar la confianza en la economía local. Lejos de canalizar recursos hacia inversiones o instrumentos en pesos, el dólar continúa siendo la principal reserva de valor elegida.

Este escenario representa un desafío para el gobierno de Javier Milei, ya que la reconstrucción del interés de los inversores internacionales requiere, en primer lugar, revertir la desconfianza de los propios residentes, consignó el diario "Ámbito".

Al considerar la posición de inversión internacional en su conjunto, el país exhibe un saldo acreedor de U$S50.464 millones, resultado de activos por U$S483.278 millones frente a pasivos por U$S432.814 millones. Los activos reflejan la tenencia de dólares de la economía, mientras que los pasivos corresponden a compromisos con el exterior y con no residentes.

Este resultado muestra una mejora respecto del segundo trimestre, cuando el saldo positivo alcanzaba los U$S38.600 millones. El avance se explica, en gran medida, por el crecimiento de los activos del sector privado, que pasaron de U$S407.914 millones a U$S419.549 millones.

Dentro de ese movimiento, se destaca el aumento de las inversiones de cartera, cercano a los U$S7.000 millones, junto con el crecimiento de los dólares fuera del sistema financiero, que aportaron alrededor de U$S6.000 millones adicionales.

