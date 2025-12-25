Secciones
LA GACETA
SociedadGastronomía

Vitel toné: ¿cuánto tiempo dura en la heladera y cuáles son los secretos para conservarlo mejor?

Bromatológos explican cómo almacenar correctamente este plato típico de fin de año y definen sus periodos de aptitud en refrigeración y congelado.

Vitel toné: ¿cuánto tiempo dura en la heladera y cuáles son los secretos para conservarlo mejor? Vitel toné: ¿cuánto tiempo dura en la heladera y cuáles son los secretos para conservarlo mejor?
Hace 2 Hs

El vitel toné es uno de los platos infaltables en la mesa de la cena navideña o de fin de año, y muchos esperan las fiestas para poder comerlo. Sin embargo, si queda algún resto, debe ser conservado correctamente para después seguir consumiéndolo.

Especialistas en bromatología aseguran que los restos de comida solo pueden guardarse en la heladera entre 48 y 72 horas. En caso de querer conservarla por más tiempo, es recomendable colocarla en recipientes cerrados y directamente ponerla en el freezer.

Cómo proteger a tu mascota de la pirotecnia con música en Navidad y Año Nuevo

Cómo proteger a tu mascota de la pirotecnia con música en Navidad y Año Nuevo

De este modo, el vitel toné puede durar hasta por tres meses. Para consumirlo, solo hay que sacarlo del freezer y pasarlo directamente a la heladera.

El único detalle para descongelar el plato es pasarlo del freezer a la heladera 24 horas antes de servirlo, ya que los ingredientes de la salsa (que lleva atún, anchoas, alcaparras y mayonesa) podrían echarse a perder a temperatura ambiente.

Paso a paso: cómo preparar el vitel toné

En esta nota, te enseñamos cómo prepararlo paso a paso con una receta infalible para que sea rico, rápido y sencillo. Además, te contamos cuáles son lo tips del chef Leonardo Fumarola para que tengas en cuenta y te salga perfecto

Ingredientes para hacer vitel toné

Cantidades para 4 personas

1 kg de peceto de ternera

300 gr de atún en aceite de oliva extra virgen

6 unidades de anchoas

50 gr de alcaparras

1 litro de vino blanco

Tostadas saborizadas: la receta del plato tendencia para esta Navidad

Tostadas saborizadas: la receta del plato tendencia para esta Navidad

15 ml de vinagre de vino

1 hoja de laurel

3 hojas de salvia

1 penca de apio

1 cebolla

2 zanahorias

Sal y pimienta a gusto

50 ml de aceite de oliva

2 litros de caldo de carne

Para la mayonesa:

 huevos

400 ml de aceite de oliva extra virgen

10 gr de jugo de limón

5 gr de sal

Preparación de la carne

Marinar el peceto en el vino blanco con el laurel, la salvia y las verduras (previamente picadas) por un mínimo de 12 horas.

Después de ese tiempo, sacar de la marinada y sellar con aceite de oliva en una sartén.

Sazonar con sal y pimienta a gusto.

Luego, cocinar en el caldo de carne y dejarlo hervir por 30 o 40 minutos según el tamaño de la pieza. El punto perfecto debe ser tierno pero sin pasarse de cocción.

Dejar enfriar en el caldo para que la carne no se seque.

Preparación de la mayonesa

Colocar todos los ingredientes en el vaso de una minipimer

Procesar hasta conseguir una mezcla homogénea

Preparación de la salsa

Colocar el atún, la mayonesa, las alcaparras y el vinagre de vino en el vaso de una licuadora.

Batir hasta obtener una mezcla fluida y lisa. Si es necesario, agregar un poquito de caldo frío.

Retirar la carne del caldo y cortar en láminas finitas.

Acomodarlas en una fuente y verter la salsa por encima.

Decorar con alcaparras.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo hacer el mejor vitel toné: el truco para que quede perfecto en solo cuatro pasos

Cómo hacer el mejor vitel toné: el truco para que quede perfecto en solo cuatro pasos

Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
3

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas
4

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM
5

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Más Noticias
Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Un camionero sintió un pinchazo mientras dormía en la ruta y a los pocos días murió: lo había mordido una yarará

Un camionero sintió un pinchazo mientras dormía en la ruta y a los pocos días murió: lo había mordido una yarará

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Comentarios