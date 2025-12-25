Vitel toné: ¿cuánto tiempo dura en la heladera y cuáles son los secretos para conservarlo mejor?

El vitel toné es uno de los platos infaltables en la mesa de la cena navideña o de fin de año, y muchos esperan las fiestas para poder comerlo. Sin embargo, si queda algún resto, debe ser conservado correctamente para después seguir consumiéndolo.
Especialistas en bromatología aseguran que los restos de comida solo pueden guardarse en la heladera entre 48 y 72 horas. En caso de querer conservarla por más tiempo, es recomendable colocarla en recipientes cerrados y directamente ponerla en el freezer.
De este modo, el vitel toné puede durar hasta por tres meses. Para consumirlo, solo hay que sacarlo del freezer y pasarlo directamente a la heladera.
El único detalle para descongelar el plato es pasarlo del freezer a la heladera 24 horas antes de servirlo, ya que los ingredientes de la salsa (que lleva atún, anchoas, alcaparras y mayonesa) podrían echarse a perder a temperatura ambiente.
Paso a paso: cómo preparar el vitel toné
En esta nota, te enseñamos cómo prepararlo paso a paso con una receta infalible para que sea rico, rápido y sencillo. Además, te contamos cuáles son lo tips del chef Leonardo Fumarola para que tengas en cuenta y te salga perfecto
Ingredientes para hacer vitel toné
Cantidades para 4 personas
1 kg de peceto de ternera
300 gr de atún en aceite de oliva extra virgen
6 unidades de anchoas
50 gr de alcaparras
1 litro de vino blanco
15 ml de vinagre de vino
1 hoja de laurel
3 hojas de salvia
1 penca de apio
1 cebolla
2 zanahorias
Sal y pimienta a gusto
50 ml de aceite de oliva
2 litros de caldo de carne
Para la mayonesa:
huevos
400 ml de aceite de oliva extra virgen
10 gr de jugo de limón
5 gr de sal
Preparación de la carne
Marinar el peceto en el vino blanco con el laurel, la salvia y las verduras (previamente picadas) por un mínimo de 12 horas.
Después de ese tiempo, sacar de la marinada y sellar con aceite de oliva en una sartén.
Sazonar con sal y pimienta a gusto.
Luego, cocinar en el caldo de carne y dejarlo hervir por 30 o 40 minutos según el tamaño de la pieza. El punto perfecto debe ser tierno pero sin pasarse de cocción.
Dejar enfriar en el caldo para que la carne no se seque.
Preparación de la mayonesa
Colocar todos los ingredientes en el vaso de una minipimer
Procesar hasta conseguir una mezcla homogénea
Preparación de la salsa
Colocar el atún, la mayonesa, las alcaparras y el vinagre de vino en el vaso de una licuadora.
Batir hasta obtener una mezcla fluida y lisa. Si es necesario, agregar un poquito de caldo frío.
Retirar la carne del caldo y cortar en láminas finitas.
Acomodarlas en una fuente y verter la salsa por encima.
Decorar con alcaparras.