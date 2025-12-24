Tostadas saborizadas: la receta del plato tendencia para esta Navidad

“A veces nos queda mucho pan. O nos regalaron como es mi caso. Yo lo aprovecho en múltiples recetas, esta es una, sé que es una receta quizás obvia, pero siempre a alguien puede ayudar”, indicó Silvia. Luego agregó. “Son riquísimas y las pueden guardar en un recipiente hermético y duran varios días. Son ideales también para canapés, con una picadita, etc”.