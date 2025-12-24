Secciones
Tostadas saborizadas: la receta del plato tendencia para esta Navidad

Por su bajo costo y sencillez, esta opción se consolidó como una de las favoritas de los argentinos para las celebraciones de fin de año.

Tostadas saborizadas: la receta del plato tendencia para esta Navidad
Hace 1 Hs

En un contexto de dificultades económicas, las familias argentinas buscan alternativas para cuidar el presupuesto de Navidad y Año Nuevo sin perder la esencia de las celebraciones. El ahorro se traslada este año a la gastronomía, con una receta específica que gana terreno como la opción preferida para estas fechas.

Se trata de tostaditas saborizadas que pueden combinarse con ricas ensaladas o agregados. Fáciles de hacer y sin mucho tiempo de preparación, este plato es uno de los más exquisitos y también se pueden incorporar a los cumpleaños.

Tostadas saborizadas, la comida que es tendencia en Año Nuevo

La receta es de Mamucha Silvia, una experta cocinera de Buenos Aires quien publicó en Cookpad el paso a paso de la preparación.

“A veces nos queda mucho pan. O nos regalaron como es mi caso. Yo lo aprovecho en múltiples recetas, esta es una, sé que es una receta quizás obvia, pero siempre a alguien puede ayudar”, indicó Silvia. Luego agregó. “Son riquísimas y las pueden guardar en un recipiente hermético y duran varios días. Son ideales también para canapés, con una picadita, etc”.

Los ingredientes son:

- Rodajas de pan de un centímetro de espesor (pueden ser de días pasados)

- Ajo bien picado

- Cantidad necesaria de aceite de oliva

- Dos cucharaditas de pimentón

- Orégano

- Sal

La preparación, paso a paso

Paso 1: la preparación dependerá de la cantidad de pan que tengamos disponibles.

Paso 2: mezclamos en un recipiente el aceite, el ajo, el orégano, la sal y el pimentón hasta que quede bien concentrado todo.

Paso 3: acomodamos en una asadera las rodajas de pan y pincelamos cada una con el aceite saborizado.

Paso 4: llevar al horno y cocinar hasta que estén doraditas. Guardarlas en un recipiente hermético así podemos degustarlas por varios días.

Estas tostadas saborizadas se acompañan con ensaladas o salsas que no pueden faltar en la mesa navideña. Las más ricos son el humus, mayonesa de apio, puré de perejil, entre otras.

