Los regalos navideños de Epic Games: los exitosos juegos que estarán gratis por el período festivo

La temporada navideña también se celebra en Epic Games. La tienda online de juegos propios y de terceros que cada tanto suele regalar algunos títulos para los aficionados. Con la excepcionalidad de las fiestas, la oferta de la desarrolladora se extiende desde el 11 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026.
En el mundo de los videojuegos la Navidad se festeja con los nuevos títulos gratuitos de Epic Games. Estos estarán disponibles en la tienda oficial tanto para PC como para celulares. Además, la empresa anunció que habrá grandes descuentos en ediciones como Arc Raiders, KCD 2, Split Fiction, Alan Wake 2 y muchos más.
Los juegos sorpresa de Epic Games Store durante sus rebajas navideñas son algunos de los lanzamientos más esperados en las tiendas de juegos para PC, algo que los jugadores siempre esperan con ansias. Este año, comenzando con Hogwarts Legacy, Epic comenzó sus rebajas navideñas con un gran comienzo.
Los juegos de la temporada festiva de Epi Games
Aunque justamente son un regalo y por ende, de qué se trata es una incógnita, el sitio especializado BeeBom proporcionó un listado para los más ansiosos de los próximos juegos gratuitos como parte de la oferta navideña de Epic Games.
24 de diciembre – The Division 2
25 de diciembre – Solo en la oscuridad
26 de diciembre – Horizonte de las ciudades
27 de diciembre – Vampyr
28 de diciembre – Trombone Champ
29 de diciembre – Hechizos y secretos
30 de diciembre – Outer Wilds
31 de diciembre – Dying Light 2 Stay Human: Edición Reloaded
1 de enero – Blasfemo
2 de enero – GRIME
3 de enero (Final) – Colección Batman: Arkham
La lista incluye grandes éxitos como The Division 2, Outer Wilds, Dying Light 2 y, por último, Batman: Arkham Collection, que pronto podrás conseguir gratis en la Epic Games Store. Los juegos se irán rotando con un lanzamiento diario de 24 horas, lo que significa que solo tendrás un día para conseguir el juego gratis.
Desde el sitio aclararon que se trata de una filtración, por lo que la lista no fue confirmada por Epic. Para más información, es posible acceder a las actualizaciones de BeeBom sobre todos los juegos del período promocional.