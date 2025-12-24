Secciones
Cómo hacer la ensalada de frutas perfecta: el postre fresco que no falla en las fiestas

Esta festividad requiere opciones livianas para disfrutar del banquete sin pesadez.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

La Navidad en Argentina coincide con elevadas temperaturas, factor que convierte a platos frescos en protagonistas indiscutibles de mesa familiar. Esta festividad requiere opciones livianas para disfrutar del banquete sin pesadez, destacando siempre productos estacionales adquiridos mediante verdulería.

Optar por alternativas saludables garantiza un cierre equilibrado y nutritivo para todos los comensales. La creadora de contenido Romii Pazz propone una versión libre de endulzantes artificiales donde el sabor genuino en cada pieza frutal resalta mediante técnicas sencillas.

Cómo hacer una ensalada de frutas para la cena de Navidad

Ingredientes

-Cinco frutillas.

-Una manzana.

-3 naranjas.

-Tres bananas.

-4 mandarinas.

Procedimiento y secretos de preparación

Iniciar el proceso pelando los cítricos para cortarlos en gajos, eliminando la parte blanca perteneciente a las cáscaras. Con respecto sobre mandarinas, retirar piel junto con semillas antes de procesarlas mediante licuadora o mixer, obteniendo así un líquido natural que servirá como base sustituyendo los sobres comprados.

Lavar frutillas cuidadosamente para quitar puntas verdes y luego trocearlas en pequeños cuadrados. Incorporar fragmentos al recipiente principal donde ya está el jugo cítrico.

Dejar manzana y bananas hacia el final, puesto que tales ingredientes tienden a oscurecerse rápidamente por contacto con aire. Pelar fruto del manzano, remover su carozo y picarlo en cubitos chiquitos, mientras que fruta restante debe rebanarse en rodajas finas o gruesas según preferencia personal.

Revolver mezcla completa para integrar colores con texturas bajo una manera uniforme. Refrigerar la preparación en una heladera durante par de horas para asegurar temperatura refrescante al momento del servicio. 

