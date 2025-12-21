Seis platos para disfrutar en las fiestas: las recetas de una nutricionista tucumana

Con las fiestas es habitual la aparición de síntomas de pesadez luego de las comidas. Es que las fechas especiales se usan como una justificación para comer fuera de lo habitual. Pero no es necesario que cada plato sea ultra pesado. Por el contrario, una nutricionista, en colaboración con el Hospital Néstor Kirchner y el Ministerio de Salud Pública, compartió seis recetas navideñas para pasarla bien.