Seis platos para disfrutar en las fiestas: las recetas de una nutricionista tucumana

Las comidas recomendadas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

Es posible preparar un delicioso brownie con frutas y sin harinas. Es posible preparar un delicioso brownie con frutas y sin harinas. Foto: Chez Silvia
Hace 1 Hs

Con las fiestas es habitual la aparición de síntomas de pesadez luego de las comidas. Es que las fechas especiales se usan como una justificación para comer fuera de lo habitual. Pero no es necesario que cada plato sea ultra pesado. Por el contrario, una nutricionista, en colaboración con el Hospital Néstor Kirchner y el Ministerio de Salud Pública, compartió seis recetas navideñas para pasarla bien.

“Comer bien también es una forma de cuidarnos”, dice el posteo de Instagram en el que el ente de salud compartió las recetas. Este incluye ideas para entradas, platos principales y postres que pueden disfrutarse en familia. Se trata de recomendaciones de la licenciada en Nutrición, Emilia Oviedo, que permiten cuidar la alimentación.

Seis ideas de comidas fáciles y saludables para Navidad

Huevos rellenos. Llevan: dos huevos, media lata chica de atún al natural, un tomate picado, una cucharadita de mayonesa light y, opcional, aceitunas, morrones o perejil.

Hervir los huevos hasta que estén bien cocidos. Dejarlos enfriar, pelarlos y cortarlos por la mitad. Reservar. Luego, en un recipiente, colocar el atún, el tomate, la mayonesa y las yemas de los huevos. Mezclar hasta obtener una pasta. Por último, rellenar las claras de huevo con la preparación y decorar con perejil, aceitunas o morrón picado.

Arrollado primavera. Se necesita: media taza de hojas verdes, dos o tres cucharadas de harina integral, cuatro cucharadas soperas de leche descremada, fiambres –queso o jamón en fetas–, un tomate, una zanahoria y condimentos a elección.

Licuar los huevos, las hojas verdes, la harina y la leche y condimentar a gusto. Calentar una asadera con un poco de aceite, verter la preparación de forma uniforme y cocinar de ambos lados. Una vez frío, cubrir con jamón, queso, tomate picado o rallado y zanahoria. Arrollar y llevar al horno durante cinco minutos.

Pechugas rellenas. Se necesitan cuatro pechugas deshuesadas, 300 gramos de espinacas frescas, 100 gramos de queso crema light, una cebolla, tres cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de manteca y sal y pimienta a gusto.

Lavar las espinacas y cocinarlas dos minutos en agua hirviendo. Escurrir y reservar. Rehogar la cebolla picada, agregar las espinacas, cocinar unos minutos más y dejar enfriar. Mezclar con el queso crema y salpimentar. Abrir las pechugas en forma de libro, rellenar, condimentar y cerrar con escarbadientes. Colocar en una fuente y llevar al horno precalentado. Dejar entibiar, cortar en rodajas de aproximadamente dos centímetros de ancho y servir.

Solomillo con puré de calabaza. Necesitarás: 500 gramos de solomillo de cerdo, hierbas aromáticas a gusto, dos dientes de ajo, perejil, sal, pimienta, 100 mililitros de caldo de carne o verdura y aceite de oliva. Además, jugo de limón y una calabaza.

Limpiar el solomillo y adobarlo con hierbas aromáticas, jugo de limón, sal y pimienta. Colocarlo en una asadera, agregar el caldo, cubrir con papel aluminio y cocinar a 180 °C durante una hora, aproximadamente. Una vez cocido, cortar en rodajas de dos centímetros de ancho y reservar. Lavar, pelar y cortar la calabaza en cubos. Hervir hasta que esté tierna, hacer el puré y condimentar a gusto.

Helado de frutilla. Lleva: una cucharada de gelatina en polvo sin sabor, 600 centímetros cúbicos de agua, tres cucharadas de leche en polvo descremada, edulcorante líquido a gusto, una cucharadita de esencia de vainilla y una taza de frutillas lavadas.

Hidratar la gelatina con siete cucharadas de agua y disolverla unos segundos en el microondas o a baño María suave. Licuar la gelatina disuelta junto con la leche en polvo, el agua, el edulcorante, la vainilla y las frutillas. Dejar reposar unos minutos y verter en un recipiente. Llevar al congelador hasta que tome consistencia, retirar unos minutos antes de servir para lograr una textura más cremosa.

Brownie. Se necesitan: tres manzanas rojas medianas, tres huevos, tres cucharadas de cacao amargo y, opcional, un puñadito de chips de chocolate y edulcorante.

Pelar y cortar las manzanas; licuarlas con los huevos y el cacao. Se puede agregar edulcorante. Verter la preparación en un molde de 20 centímetros, preferentemente forrado con papel manteca, y añadir los chips. Hornear a 170 °C durante 40 minutos y comprobar la cocción pinchando con un escarbadientes hasta que salga seco.

