Agustín Canapino, el millennial que reescribió la historia del automovilismo argentino

En su paso por la IndyCar (2023-2024), sorprendió a los ingenieros estadounidenses. Acostumbrado a autos de turismo con poca carga aerodinámica, Agustín desarrolló una sensibilidad en los pies y manos que le permitió llevar los monopostos al límite, incluso sin haber tenido formación previa en fórmulas internacionales. El nivel de exigencia de la categoría estadounidense lo obligó a convertirse en un atleta de élite. Y quizás vuelva: Ricardo Juncos, titular del Juncos Hollinger Racing, para el que corrió, dijo recientemente: “Sería un sueño volver a contar con él para la histórica carrera 500 Millas de Indianápolis. Es una asignatura pendiente no sólo correrla con él, sino ganarla”. Y una cuestión más: cuando volvió a correr en nuestro país trajo métodos de trabajo y análisis de datos de primer mundo que hoy aplica en los boxes locales, dándole una ventaja competitiva "invisible".