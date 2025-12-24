Agustín Canapino, el millennial que reescribió la historia del automovilismo argentino

Los nacidos en 1990 son considerados Millennials (Generación Y), ya que se encuentran dentro del rango general de 1981 a 1996. Aunque algunos argumentan que 1990 podría ser un "Millennial tardío" o incluso tocar la Generación X, al ser ese año una transición entre ambas generaciones, marcados por la tecnología y el cambio cultural.
En este último concepto cabe perfecto Agustín Canapino (nacido en 1990), hoy el mejor piloto argentino en el automovilismo deportivo, flamante ganador del Olimpia de Oro (el mayor premio que otorga el deporte nacional) y “furioso” campeón este año ¡en tres categorías!
“Canapa”, o “El Titán”, no sólo es un deportista récord, sino también una especie de adelantado a su tiempo, un talento que ya tiene un lugar muy bien ganado en la historia de los motores. Al respecto, un dato incuestionable: el nacido en la ciudad bonaerense de Arrecifes (la llamada “Cuna de Campeones”) superó este año a un “prócer” del automovilismo nacional, Juan María Traverso, como el corredor más ganador de títulos: ahora suma 18.
La vida de Canapino está llena de particularidades que lo distinguen de la amplia mayoría de otros pilotos en la historia del automovilismo argentino. A continuación, 12 de los datos más fuertes acerca de su carrera deportiva y de sus condiciones:
1. El piloto que aprendió en un simulador
A diferencia de casi todos sus rivales, Canapino no hizo la escuela del karting. Debido a que su padre, Alberto, prefería que se dedicara al estudio, Agustín comenzó a competir de adolescente en simuladores de PC. Su talento era tan abrumador que convenció a su padre de que podía trasladar esa velocidad a un auto real.
2. El récord histórico de 2024/2025
Con su reciente racha de coronas (campeón del Turismo Carretera, del TC2000 y del TC PickUp), Canapino superó a Traverso, que llegó a los 16. En sus 18 festejos se suman los de Top Race V6, Turismo Nacional y Copa Megane. El tercer piloto más ganador es Matías Rossi, con 10 títulos. Un dato extra y que hace justicia: si se incluyeran categorías internacionales, Juan Manuel Fangio encabezaría cualquier lista con sus cinco títulos de Fórmula 1 (cuyo valor, como se comprenderá, es superior) más dos campeonatos de Turismo Carretera (1940 y 1941).
3. El "Titán" que venció a la tecnología
En su paso por la IndyCar (2023-2024), sorprendió a los ingenieros estadounidenses. Acostumbrado a autos de turismo con poca carga aerodinámica, Agustín desarrolló una sensibilidad en los pies y manos que le permitió llevar los monopostos al límite, incluso sin haber tenido formación previa en fórmulas internacionales. El nivel de exigencia de la categoría estadounidense lo obligó a convertirse en un atleta de élite. Y quizás vuelva: Ricardo Juncos, titular del Juncos Hollinger Racing, para el que corrió, dijo recientemente: “Sería un sueño volver a contar con él para la histórica carrera 500 Millas de Indianápolis. Es una asignatura pendiente no sólo correrla con él, sino ganarla”. Y una cuestión más: cuando volvió a correr en nuestro país trajo métodos de trabajo y análisis de datos de primer mundo que hoy aplica en los boxes locales, dándole una ventaja competitiva "invisible".
4. Triplete inédito en un solo año
Para convertirse en el único piloto en la historia en haberse consagrado campeón de las tres categorías hay que tener una capacidad de adaptación física y mental única, ya que los autos se manejan de formas totalmente opuestas.
5. El heredero del taller
Creció literalmente entre fierros. Su padre, Alberto Canapino, fue uno de los preparadores más brillantes del país. Tras el fallecimiento de Alberto en 2021, Agustín asumió un rol dual: no sólo maneja, sino que muchas veces toma decisiones de ingeniería sobre sus propios autos, algo extremadamente inusual en el automovilismo moderno de élite.
6. Fanatismo por el "Simracing"
A pesar de ser una estrella internacional, Agustín sigue compitiendo online de forma oficial. Ha representado a equipos internacionales en carreras virtuales de 24 horas y es considerado uno de los cinco mejores "simracers" del mundo entre los pilotos profesionales reales.
7. El reconocimiento del Círculo de Periodistas
Es uno de los pocos deportistas no vinculados al fútbol o al tenis que ha ganado el Olimpia de Oro en dos ocasiones (2018 y la más reciente en la gala de diciembre de 2025), consolidando su estatus de ídolo popular más allá del nicho de los motores.
8. Reconocido por todos
Las opiniones sobre Agustín de parte de sus colegas coinciden en destacar su vigencia y superioridad técnica tras su regreso al automovilismo nacional. Gustavo Lema, director del JP Carrera, afirmó en octubre de 2025 que "este Canapino es mejor que el que se fue" (refiriéndose a su paso por IndyCar) y lanzó un mensaje directo a sus rivales: "Le tienen miedo a Canapino, vayan a ganarle". Rossi, uno de sus grandes rivales históricos y también hombre récord en el automovilismo, lo halagó públicamente por su gran año. El expiloto de IndyCar, Tony Kanaan, llegó a predecir que, por su talento, Canapino podría ser campeón en cualquier categoría de monopostos.
9. El heredero de un premio
Con Franco Colapinto, el piloto más mediático de la Argentina en los últimos tiempos, se profesan un mutuo respeto. Canapino ha defendido al corredor de Alpine ante críticas externas, destacando que "tiene talento y dedicación". Lo llamativo (e histórico) es que el arrecifeño hereda justamente el oro que Franco ganó el año pasado en la misma entrega, en su caso compartido con el arquero de la Selección de fútbol, Emiliano “Dibu” Martínez.
10. Grupo reducido pero potente
Para dimensionar el logro del oro de Canapino en los Olimpia, integra un grupo exiguo pero poderoso de pilotos que lo ganó: además de Colapinto, el otro es nada más y nada menos que Fangio, quíntuple campeón mundial de F-1. El “Chueco” lo obtuvo en 1954.
11. Por qué hace la diferencia
Hay que analizar una combinación de factores técnicos, físicos y hereditarios que lo distinguen del resto. Es conocido por ser un estratega. Sabe cuándo arriesgar y cuándo cuidar el auto. Su capacidad para realizar sobrepasos en lugares inesperados y su frialdad bajo presión (especialmente en las vueltas finales de los campeonatos) lo han convertido en el piloto más temido de la grilla.
12. Vigencia y hambre de gloria
A pesar de haberlo ganado todo, mantiene una disciplina de trabajo que sus propios rivales destacan. Y esto, en verdad, constituye un valor único que le puede permitir seguir sumando más coronas, a la par que se entiende que en el automovilismo, en promedio, un piloto puede resultar muy competitivo incluso hasta los 50 años. Y desde el 19 de enero de 2026, día de su cumpleaños, Canapino todavía tendrá por delante 14 años para ir por más.