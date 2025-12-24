Secciones
¿Hasta qué hora podrás cargar nafta este 24 de diciembre?

Las estaciones de servicio suspenderán su atención durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre.

Como es habitual cada año, las estaciones de servicio cerrarán durante un lapso de ocho horas para garantizar que sus empleados pasen las fiestas con sus familias. Ante esto, se detalló hasta qué hora se podrá cargar combustible este 24 y en qué momento se retomará el servicio el 25.

Así, esta Nochebuena, los establecimientos finalizarán su jornada a las 22:00 y volverán a abrir el 25 de diciembre, Navidad, a las 06:00. Sin embargo, aclararon que se mantendrá una guardia mínima para asistir casos de emergencia, como patrulleros, bomberos o ambulancias.

