Si esta Nochebuena querés ayudar, estas son las movidas solidarias en Tucumán

En la previa de la Navidad, Tucumán vuelve a mostrar su costado más solidario. Mientras algunos cuentan los días para vivir a lo grande la Nochebuena, fundaciones, espacios culturales, ferias y jóvenes voluntarios organizan colectas que buscan algo básico, pero urgente: que nadie se quede sin una cena, un regalo o un gesto de abrigo en estas fiestas.
Uno de los encuentros centrales será este miércoles en la plaza Independencia, donde la Fundación Un Mundo Diferente (@unmundodiferentetuc en Instagram) realizará su tradicional celebración navideña. Para poder llevar adelante la jornada, la organización necesita donaciones de alimentos —como 200 kilos de pollo, latas de arvejas, tomate triturado y queso cremoso— y también el préstamo de freezers, hornos, garrafas y anafes a gas. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 3815732721.
En el Barrio El Sifón: choripán y cajas navideñas
La solidaridad también se vive con propuestas creativas. Este 24 de diciembre al mediodía, Estación Sifón realizará la segunda edición del “Chori Navideño” (@chorixjuguete en Instagram). Quienes se acerquen a Avenida Bulnes 1.463, frente a la panadería El Calafate, con un juguete en buen estado recibirán a cambio un choripán gratuito. Los juguetes serán entregados a niños y familias de barrios populares, en una jornada con música y espíritu festivo.
En el mismo barrio, continúa la campaña de padrinazgo de hogares para completar cajas navideñas que representen una mesa llena. Según las redes (estacionsifon_) aún restan 15 familias por apadrinar, y desde la organización invitan a comunicarse para sumarse y cerrar el año alcanzando a más de 80 hogares.
También sigue activa la movida de la Fundación Creando Sonrisas (@creandosonrisas.tuc), que reprogramó su evento navideño para el viernes 26 por razones climáticas, pero mantiene abierta la campaña solidaria. Con $ 3.000, se puede garantizar una cena de Navidad para un niño del barrio El Sifón.
Más iniciativas: colectas de alimentos y juguetes
Otra iniciativa de gran alcance es “Navidad con Propósito”, del Banco de Alimentos de Tucumán (@bdeatucuman). La campaña propone la compra de cajas navideñas solidarias —con valores de $ 26.000 y $ 38.000— que se traducen en 50 platos de comida cada una. Lo recaudado sostiene la asistencia a más de 154 organizaciones sociales y el trabajo de voluntarios que, especialmente en diciembre, refuerzan la clasificación y distribución de alimentos.
A estas acciones se suman ferias como la de Emprendedores SMT, que reciben juguetes, golosinas y libritos para colorear. El contacto para hacerlo es @emprendedores.smt en Instagram o el número de teléfono 3814461621.
Otra iniciativa es la colecta de los residentes del Hospital de Niños de Tucumán, que juntan juguetes para los pacientes que pasarán la Nochebuena internados. Las donaciones se reciben en el hospital, en Hungría 750, o mediante la cuenta de Instagram @resiped.tucuman.
En distintos puntos de la provincia, organizaciones como Buscando Sonrisas (@buscando_sonrisasok) también impulsan colectas de alimentos, insumos para la cena y aportes económicos para llevar adelante festejos comunitarios, con la consigna de que la Navidad “salga al encuentro” de quienes más lo necesitan.
La mayoría de estas propuestas comparten una idea simple: ayudar no siempre requiere grandes gestos. Un juguete, una donación mínima o un poco de tiempo pueden transformar la Navidad de otra persona. En un contexto difícil, la solidaridad vuelve a ser una forma concreta de encuentro y de esperanza compartida.