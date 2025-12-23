Si esta Nochebuena querés ayudar, estas son las movidas solidarias en Tucumán

Más iniciativas: colectas de alimentos y juguetes

Otra iniciativa de gran alcance es “Navidad con Propósito”, del Banco de Alimentos de Tucumán (@bdeatucuman). La campaña propone la compra de cajas navideñas solidarias —con valores de $ 26.000 y $ 38.000— que se traducen en 50 platos de comida cada una. Lo recaudado sostiene la asistencia a más de 154 organizaciones sociales y el trabajo de voluntarios que, especialmente en diciembre, refuerzan la clasificación y distribución de alimentos.