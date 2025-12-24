Horóscopo chino: los signos que tendrán un gran arranque del 2026, según Ludovica Squirru

Con la llegada de un nuevo ciclo en el calendario oriental, el horóscopo chino vuelve a captar la atención de quienes buscan anticipar tendencias y oportunidades. En ese marco, la reconocida astróloga Ludovica Squirru dio a conocer sus predicciones para 2026, un año que, según su mirada, estará marcado por movimientos clave, cambios profundos y recompensas largamente esperadas para algunos signos en particular.
De acuerdo con sus interpretaciones, no todos transitarán el año de la misma manera: mientras algunos deberán enfrentar desafíos y replanteos, otros encontrarán el escenario propicio para crecer, consolidarse y alcanzar el éxito en distintos aspectos de la vida. ¿Cuáles son los signos que tendrán el viento a favor en 2026 y por qué? Las respuestas, según Squirru, están escritas en la energía del nuevo año.
Horóscopo chino: los signos que alcanzarán el éxito en 2026, según Ludovica Squirru
Rata: el 2026 te abre un ciclo de renovación profunda. Todo lo que antes se sentía estancado empieza a moverse con fluidez. Hay avance profesional, decisiones claras y una reorganización emocional que te permite elegir desde un lugar más libre. La clave del año: seguir lo que te enciende y dejar lo que te apaga.
Búfalo: se viene un año para soltar cargas y ritmos agotadores. El 2026 te pide apoyarte más en otros y menos en la autoexigencia. Los vínculos se vuelven tu sostén. Reconstruís bases internas y aparece un equilibrio que vuelve tu vida más amable. Te ordenas por dentro y eso se nota afuera.
Tigre: después de años intensos, llega claridad. En 2026 dejás la lucha permanente y ganás foco. Nuevos proyectos, decisiones inteligentes y un resurgir creativo que te devuelve entusiasmo. El gran aprendizaje: elegir dónde ponés tu energía para no desgastarte.
Conejo: el 2026 es un año que trae sanación emocional. Viejas heridas familiares se iluminan, se entienden y se ordenan. Aparece calma, contención y vínculos más sinceros. En lo laboral, avances lentos pero sólidos. El trabajo clave del 2026: poner límites sin sentir culpa.
Dragón: habrá una expansión total. Es un año de brillo, liderazgo y decisiones que marcan rumbo. Pero ojo: también necesitás balancear ambición con descanso. Si sostenés tu bienestar, tus logros serán enormes y estables.