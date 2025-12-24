Horóscopo chino: los signos que tendrán un gran arranque del 2026, según Ludovica Squirru

De acuerdo con sus interpretaciones, no todos transitarán el año de la misma manera: mientras algunos deberán enfrentar desafíos y replanteos, otros encontrarán el escenario propicio para crecer, consolidarse y alcanzar el éxito en distintos aspectos de la vida. ¿Cuáles son los signos que tendrán el viento a favor en 2026 y por qué? Las respuestas, según Squirru, están escritas en la energía del nuevo año.