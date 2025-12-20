Los signos del horóscopo chino más exitosos y los que estarán más complicados en 2026, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga Ludovica Squirru dio aviso de que el año del Caballo de Fuego, que comienza el 17 de febrero de 2026, será uno de pasiones desbordadas, definiciones y también de desafíos para algunos signos. La especialista, que hace cuatro décadas publica su guía anual, advirtió que “ningún signo estará del todo bien”, pero serán algunos los que podrán aprovechar una energía más favorable para avanzar, mientras que otros necesitarán tiempo y perseverancia para lidiar con ese impulso.