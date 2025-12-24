Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Entre sus reclamos, Sansone pidió que el esquema de subsidios sea modificado y que la provincia envíe las compensaciones tarifarias directamente a las empresas, sin pasar por la Asociación de Empresarios del Transporte. Denunció además presuntas irregularidades en el manejo de fondos: “Encontré cheques en cuevas de Tucumán que se vendían y que eran de mi empresa. A mi nunca me los entregaron. Son fondos que se malversaron”. En ese sentido, detalló un mecanismo que, según dijo, se repite de manera sistemática: “Hay un recibo y un cheque. En el recibo dice gastos bancarios y el cheque coincide exactamente con el importe de los gastos bancarios que ellos nos descontaron. Me descuentan a mí, se quedan ellos con el cheque y lo van a vender”.