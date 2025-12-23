Críticas a la lentitud de la Justicia y pedidos por el caso Lebbos

El ex funcionario municipal acentuó que un sistema que era excepcional comienza a transformarse casi en una regla porque de tres años se extenderá a nueve el tiempo para la resolución de las causas. También reprochó que en el segundo artículo de la modificación se faculte al presidente de la CSJT, Daniel Leiva, (“a quien maneja las intensidades de las causas”, dijo) a que pueda redistribuir las causas entre las unidades jurisdiccionales conclusionales a los efectos de equiparar la carga laboral, en pos de lograr una mayor celeridad en el trámite de los procesos. “Le estamos dando una facultad al presidente de la Corte que rozaría lo inconstitucional”, dijo. Hizo moción para que la propuesta vuelva a comisión para su mejor análisis, pero no tuvo respaldo.