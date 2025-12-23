Secciones
Cómo hacer mayonesa casera de apio en pocos minutos: la receta ideal para las fiestas

Fresca, cremosa y fácil de preparar, la mayonesa de apio es el aderezo ideal para acompañar pan, ensaladas o carnes. En pocos minutos y con ingredientes simples, podés darle un toque saludable y delicioso a tus comidas.

Hace 1 Hs

Refrescante, liviana y con un sabor único, la mayonesa de apio es una opción ideal para acompañar carnes frías, ensaladas o simplemente disfrutar con pan tostado. Su preparación es muy sencilla y requiere pocos ingredientes, lo que la convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan darle un toque gourmet a sus comidas sin complicaciones.

Además de su sabor, el apio aporta un extra de frescura y una textura crocante que combina a la perfección con la suavidad del queso crema y la cremosidad de la mayonesa tradicional.

Ingredientes

6 cucharadas de mayonesa

1 rama de apio

2 cucharadas de queso crema

1 cucharada de jugo de limón

2 cucharadas de almendras picadas

Sal a gusto

Pimienta a gusto

Preparación paso a paso

Preparar el apio: lavá bien la rama y las hojas, y cortalas en trocitos bien pequeños.

Mezclar los ingredientes base: en un bol, colocá la mayonesa, el queso crema y el jugo de limón. Integrá todo hasta lograr una mezcla homogénea.

Agregar el apio y las almendras: incorporá el apio picado y las almendras, mezclando con suavidad.

Condimentar: ajustá el sabor con sal y pimienta a gusto.

Cómo disfrutarla

La mayonesa de apio puede servirse como dip con pancitos o bastones de vegetales, o usarse como aderezo para sandwiches, wraps o ensaladas frías. También combina muy bien con carnes blancas o pescados.

