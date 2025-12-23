Secciones
La importante nominación que comparten Lionel Messi y "Maravilla" Martínez en el fútbol sudamericano

Ambos futbolistas integran la terna final del premio Rey de América, la tradicional distinción que entrega el diario El País de Montevideo y que se definirá el 31 de diciembre, con otro representante del continente como tercer candidato.

Hace 2 Hs

Lionel Messi y Adrián “Maravilla” Martínez fueron incluidos en la terna final del premio Rey de América, el tradicional reconocimiento que entrega cada año el diario El País de Montevideo. El ganador se conocerá el próximo 31 de diciembre.

El capitán argentino vuelve a estar entre los candidatos luego de cerrar el año como campeón de la MLS con Inter Miami. El Rey de América es un galardón particular dentro de su extenso palmarés, ya que distingue a futbolistas sudamericanos que militan en clubes del continente americano, condición que Messi cumple desde su llegada al equipo estadounidense. En la edición anterior, en la que participó por primera vez, recibió 14 votos y terminó en el quinto puesto.

Para “Maravilla”, la nominación representa la posibilidad de coronar una temporada muy destacada con Racing Club. El delantero fue una de las piezas claves del equipo de Avellaneda que ganó la Recopa Sudamericana, llegó a las semifinales de la Copa Libertadores y fue finalista del Torneo Clausura, consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol argentino en 2025.

El tercer integrante de la terna es el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, protagonista de un año brillante con Flamengo. El mediocampista ganó la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño, fue elegido mejor jugador del certamen continental y se destacó como máximo anotador de su club y principal asistidor del Brasileirao.

El premio Rey de América se entrega de manera ininterrumpida desde 1986 y tiene como máximo ganador al argentino Carlos Tevez, con tres conquistas. También lo obtuvieron en más de una ocasión Carlos Valderrama, Juan Sebastián Verón y Neymar, mientras que otras figuras del continente lo ganaron una vez, entre ellas Juan Román Riquelme, Ronaldinho, Martín Palermo y Julián Álvarez.

