La importante nominación que comparten Lionel Messi y "Maravilla" Martínez en el fútbol sudamericano

El capitán argentino vuelve a estar entre los candidatos luego de cerrar el año como campeón de la MLS con Inter Miami. El Rey de América es un galardón particular dentro de su extenso palmarés, ya que distingue a futbolistas sudamericanos que militan en clubes del continente americano, condición que Messi cumple desde su llegada al equipo estadounidense. En la edición anterior, en la que participó por primera vez, recibió 14 votos y terminó en el quinto puesto.