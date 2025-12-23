Secciones
Los argentinos Gustavo Costas y Gustavo Alfaro nominados al mejor entrenador de América en 2025

La tradicional encuesta América le responde a El País consagró a Gustavo Costas y Gustavo Alfaro como los finalistas para ser elegidos como el mejor entrenador del continente en 2025. El ganador se conocerá el próximo 31 de diciembre, en una definición que destaca los grandes hitos de la temporada entre clubes y selecciones.

Hace 3 Hs

La edición 2025 del prestigioso reconocimiento, organizado por el diario uruguayo El País, ya tiene a sus candidatos para el premio al Mejor Entrenador de América. Entre ellos se encuentran los argentinos Gustavo Costas, quien dirigió al Racing semifinalista de la Copa Libertadores y campeón de la Recopa Sudamericana, y Gustavo Alfaro, responsable de la histórica clasificación de Paraguay al Mundial tras 16 años de ausencia.

El gran candidato es Filipe Luís, quien llega a la definición tras una temporada extraordinaria con Flamengo, donde conquistó tanto la Copa Libertadores como el Brasileirao, consolidando un año donde su equipo fue protagonista continental en casi todos los frentes. El exdefensor de clubes europeos como Atlético de Madrid y Chelsea busca convertirse en el tercer técnico consecutivo en lograr este título tras ganar la Libertadores en la misma temporada en que fue finalista por el premio, algo que ya consiguieron Fernando Diniz en 2023 y Artur Jorge en 2024. 

Por su parte, Gustavo Costas llega a la final tras un año intenso al mando de Racing Club. El entrenador argentino conquistó la Recopa Sudamericana, llevó al equipo a semifinales de la Copa Libertadores y fue finalista del Torneo Clausura argentino, dejando una imagen de solidez y carácter competitivo en Avellaneda. Su estilo de juego y resultados lo posicionan como serio contendiente para quedarse con el galardón continental. 

El tercer finalista es Gustavo Alfaro, que alcanzó la definición tras un año exitoso al frente de la selección de Paraguay. El entrenador albiceleste selló uno de los hitos más destacados del fútbol guaraní al clasificar a Paraguay al Mundial de 2026, un regreso al torneo ecuménico luego de 16 años sin presencia mundialista, lo que reflejó una notable mejora y cohesión en el equipo dirigido por él.

Además de estos tres finalistas, la encuesta contempla otros reconocimientos, como el del mejor futbolista del continente, que también se conocerán el 31 de diciembre, jornada en la que se dará a conocer al nuevo “Rey de América” futbolístico. En ese rubro, por ejemplo, Lionel Messi compite con otros grandes del continente por el premio al mejor jugador del año. 


Temas Lionel MessiBrasilRacing ClubClub Atlético de MadridEl PaísChelsea Football ClubCopa Mundial de Clubes de la FIFA República Argentina
