Los argentinos Gustavo Costas y Gustavo Alfaro nominados al mejor entrenador de América en 2025

El gran candidato es Filipe Luís, quien llega a la definición tras una temporada extraordinaria con Flamengo, donde conquistó tanto la Copa Libertadores como el Brasileirao, consolidando un año donde su equipo fue protagonista continental en casi todos los frentes. El exdefensor de clubes europeos como Atlético de Madrid y Chelsea busca convertirse en el tercer técnico consecutivo en lograr este título tras ganar la Libertadores en la misma temporada en que fue finalista por el premio, algo que ya consiguieron Fernando Diniz en 2023 y Artur Jorge en 2024.