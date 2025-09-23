Córdoba: llevan a juicio a joven por difundir fotos sexuales de sus compañeras, alteradas con IA

La Justicia de Córdoba elevó a juicio a J.M.C., de 19 años, está acusado de manipular imágenes sexuales de sus compañeras mediante inteligencia artificial y publicarlas en un sitio web con comentarios degradantes.
La investigación comenzó tras denuncias realizadas en el colegio Manuel Belgrano y se centra en dos de las 16 víctimas, aunque se detectaron múltiples jóvenes afectadas. Las imágenes fueron obtenidas de redes sociales como Instagram y WhatsApp, manipuladas mediante técnicas de “face swapping”, y difundidas en línea, generando un daño psicológico y emocional grave.
Detalles del caso
El joven, que tenía 18 años al momento de los hechos, fue suspendido del colegio, pero luego pudo reincorporarse para rendir materias pendientes. Además de la causa principal, enfrenta otra imputación por tenencia de material sexual infantil, luego de que la Fiscalía detectara un video con menores en su computadora.
Según el abogado de tres de las víctimas, José D’Antona, la pena para delitos de este tipo podría oscilar entre tres y veinte años de prisión, al tratarse de lesiones graves bajo la legislación argentina.
El acusado operaba bajo un seudónimo y utilizaba un correo electrónico con su nombre real desde su hogar. En conversaciones privadas admitió publicar las imágenes “por pendejo morboso” y aseguró que las borraría, aunque estas permanecieron accesibles en buscadores.
Un caso sin precedentes
La elevación a juicio de J.M.C. marca un hito en Argentina, ya que se trata de un caso pionero en la justicia digital vinculada a delitos sexuales. Especialistas advierten que podría sentar un precedente clave para futuros procesos sobre la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial y la difusión de contenido sexual sin consentimiento.
La investigación se lleva a cabo desde la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, Turno 6, bajo la perspectiva de género, y ha generado un amplio debate sobre la protección de la integridad digital de los menores y adolescentes.