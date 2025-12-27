Secciones
Creó una página para calificar a profesores y ya la usan cientos de alumnos universitarios

Un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) desarrolló el proyecto Rate my Profe con la meta de mejorar el cursado de "los que vienen atrás".

WEB. Tiene opiniones anónimas, usuarios verificados y rankings hechos por estudiantes. / CAPTURA DE PANTALLA WEB. Tiene opiniones anónimas, usuarios verificados y rankings hechos por estudiantes. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 2 Hs

La escena se repite cada cuatrimestre: la noche previa a la inscripción, decenas de pestañas abiertas, mensajes cruzados en grupos de WhatsApp y una pregunta que se multiplica: “¿qué onda ese profe?”. Elegir cátedra, para muchos estudiantes universitarios, sigue siendo un acto de fe. A partir de esa experiencia nació Rate My Profe, una plataforma creada por un alumno de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que busca cambiar esa lógica.

La web fue desarrollada por Stefano López Moriconi, estudiante de Ingeniería en Computación, de 18 años, que cursa su primer año en la Facultad de Ingeniería. Su objetivo es democratizar el cursado y transformar el histórico “boca en boca” de los pasillos en datos accesibles, sin filtros institucionales, basados únicamente en la experiencia real de los estudiantes.

Según explica el propio sitio, “tu cursado no debería ser una lotería”. Y los números respaldan esa idea; el 44% de los alumnos admite haber sacrificado su horario ideal sólo para evitar una mala cátedra, mientras que el 74% depende de tener el contacto correcto en WhatsApp para saber qué profesor elegir. En ese contexto, Rate My Profe busca ordenar la información y ponerla al alcance de todos.

Cómo funciona Rate My Profe

La plataforma funciona como un buscador dinámico que permite filtrar por nombre del docente, materia o código de curso. Actualmente reúne datos de más de 5.000 profesores, con registros históricos que abarcan más de 15 años, y solo admite usuarios verificados, aunque las opiniones se publican de forma anónima para evitar represalias.

Además del sistema de estrellas del 1 al 5, los estudiantes pueden dejar comentarios sobre el cursado, la forma de evaluar y el trato en el aula. Entre los apartados más visitados aparece el ranking de docentes, que incluye el “Salón de la Fama”, con los profesores mejor valorados, y “Los Más Temidos”, donde se concentran las experiencias negativas.

Desde la página oficial, el proyecto aclara que el foco no está puesto en “zafar” de las materias. De hecho, el 50% de los alumnos prioriza que el docente explique bien antes que la facilidad para aprobar, y el 53% teme más a un profesor arbitrario que a cursar a las 7 de la mañana.

Una herramienta para ayudar al que viene atrás

Por ahora, Rate My Profe funciona dentro de la Facultad de Ingeniería, pero su creador ya piensa en ampliarla a otras unidades académicas de la UNLP si la experiencia sigue siendo positiva. “La voz que antes se perdía en un pasillo ahora se convierte en una herramienta para ayudar al que viene atrás”, sintetiza la misión del proyecto.

En un sistema universitario atravesado por la informalidad y la falta de información clara, la iniciativa propone algo tan simple como potente: que elegir cómo cursar deje de ser una apuesta y se transforme en una decisión informada, colectiva y transparente. El enlace directo para conocer el proyecto es rmp.com.ar

