Un programa internacional busca estudiantes argentinos líderes con buen promedio

El Programa de becas "Oportunidades", impulsado por EducationUSA con apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya recibe postulaciones en la Argentina. La iniciativa está pensada para estudiantes sobresalientes que desean realizar una carrera universitaria completa en universidades estadounidenses y necesitan asistencia económica para afrontar los costos iniciales del proceso de postulación.
El programa no financia directamente los estudios ni funciona como un intercambio académico. Su objetivo es acompañar al estudiante durante todo el proceso de admisión, con la expectativa de que las propias universidades de Estados Unidos otorguen becas completas o paquetes de ayuda financiera suficientes para cursar una licenciatura de cuatro años.
A quiénes está dirigida la convocatoria
La postulación está habilitada para ciudadanos argentinos que estén finalizando la escuela secundaria en noviembre o diciembre de 2026 y cuenten con un promedio general igual o superior a 8 sobre 10.
Además del desempeño académico, se valoran los roles activos de liderazgo y la participación en actividades extracurriculares. También se requiere una buena comunicación en inglés, preferentemente con nivel B2 o superior, y no contar con la capacidad económica para cubrir los costos de postulación a universidades en Estados Unidos.
Otro requisito clave es el compromiso de completar una carrera universitaria de cuatro años en su totalidad.
Qué beneficios ofrece el Programa Oportunidades
Los estudiantes seleccionados reciben asesoramiento académico personalizado y seguimiento permanente por parte de los asesores de EducationUSA durante todo el proceso de postulación.
El programa cubre los gastos de exámenes estandarizados requeridos, como TOEFL, IELTS, Duolingo, SAT o ACT, además de las traducciones de la documentación académica.
También incluye los costos de visa y SEVIS, el pasaje de ida a la universidad en Estados Unidos, una retribución inicial para la adaptación a la vida universitaria y la participación en el Competitive College Club, un espacio de formación y acompañamiento académico.
Cómo es el proceso de selección
La postulación se realiza de manera online y debe completarse íntegramente en inglés. El formulario, disponible en el sitio de EducationUSA, solicita información personal, educativa y familiar, y cumple un rol central en la evaluación inicial, ya que permite conocer el perfil académico del postulante.
Luego de la evaluación de todas las postulaciones, los preseleccionados son convocados a entrevistas virtuales en inglés. A partir de esas instancias, se define el acceso a una etapa final que incluye actividades académicas, evaluaciones de idioma y espacios de formación junto a asesores de EducationUSA y ex becarios.
Fechas clave de la convocatoria
El período de postulación está abierto hasta 18 de febrero de 2026. Las entrevistas virtuales se realizarán entre el 23 y el 27 de febrero, mientras que las instancias finales se desarrollarán durante marzo de 2026. Todas las notificaciones se envían por correo electrónico.
Dónde encontrar más información
Toda la información oficial y el acceso a la postulación se encuentran disponibles en el sitio de EducationUSA Argentina: https://educationusa.org.ar/