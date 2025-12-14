Por qué las personas con baja autoestima recurren a estos tres colores, según la psicología

La psicología del color analiza cómo los tonos que utilizamos influyen y reflejan nuestros estados internos. Aunque no existen reglas absolutas, distintas investigaciones señalan que las personas que atraviesan momentos de baja autoestima tienden a elegir ciertos colores con mayor frecuencia. Esta tendencia no define la personalidad, pero sí puede revelar emociones temporales y patrones de autopercepción que vale la pena observar.