Aseguran que el precio de los alimentos frenó la suba en la tercera semana de diciembre

Con el IPC de noviembre ya confirmado, se sabe que en enero el ajuste será del 2,5%. El Banco Central, liderado por Santiago Bausili, se propone comprar reservas en función de la demanda de dinero, moviendo las bandas en línea con los precios. Aunque el Gobierno confía en que la tendencia será a la baja, el mercado aún observa con cautela si este freno en los alimentos de la tercera semana de diciembre podrá consolidarse como una tendencia duradera.