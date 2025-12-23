La respuesta de "Maravilla" Martínez a un hincha que lo pidió para Boca

Un gesto simple, una cámara de celular y un deseo apasionado de un hincha bastaron para generar un video que rápidamente recorrió las redes sociales. El protagonista fue Adrián "Maravilla" Martínez, delantero de Racing Club, quien se encontró en un momento distendido con un simpatizante que, entre sonrisas, lanzó una curiosa invitación: "Estoy haciendo lo posible para convencerlo de que vaya a Boca".
La respuesta del futbolista, con picardía y complicidad, fue sencilla: solo reía y acompañaba con risas que esconden, tal vez, un deseo de que se cumpla el deseo de este hincha.
Un hombre, sentado junto al delantero y con tono claramente irónico, relató su intento de convencerlo de mudarse a Boca mientras Martínez descansaba con un short de Racing: "Riquelme, este es el nueve para Boca, pero bueno, vos nunca querés poner la plata". Sin perder el clima distendido, el hincha siguió con la broma y remarcó el supuesto alto costo del atacante: "Vale caro. Es el mejor, pero vale caro: 122 millones sale", exclamó entre risas.
La referencia a los “122 millones” no fue casual ni solo parte del chiste. La cifra responde a la cláusula de rescisión récord que Racing le fijó a Martínez para blindar a su máxima figura. Tras la salida de Maximiliano Salas a River, operación que se cerró mediante el pago de los ocho millones de euros de su cláusula, en Avellaneda decidieron no repetir la historia.
Por eso, a mediados de julio, "Maravilla" renovó su contrato con La Academia hasta diciembre de 2028 y quedó protegido por una cláusula inédita en el fútbol argentino: 122 millones de dólares, un monto pensado para espantar interesados y reafirmar que el goleador es una pieza central del proyecto deportivo del conjunto que dirige Gustavo Costas.