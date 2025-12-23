La respuesta de "Maravilla" Martínez a un hincha que lo pidió para Boca

La referencia a los “122 millones” no fue casual ni solo parte del chiste. La cifra responde a la cláusula de rescisión récord que Racing le fijó a Martínez para blindar a su máxima figura. Tras la salida de Maximiliano Salas a River, operación que se cerró mediante el pago de los ocho millones de euros de su cláusula, en Avellaneda decidieron no repetir la historia.