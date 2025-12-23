Cartas que guardan la historia: los orígenes de los cancioneros del NOA

A través de esta correspondencia se vislumbran las tensiones, estrategias y colaboraciones que hicieron posible un proyecto decisivo para la historia de la folklorología argentina. Las cartas revelan lo que suele quedar oculto detrás de la obra: los recorridos a pie, a lomo de burro y, las menos veces, en automóvil, por caminos del interior; las dificultades económicas; los desencuentros institucionales; las esperas de aprobación y financiamiento; los entusiasmos renovados. Pero también muestran la fuerza de un ideal compartido: el de construir, desde el Noroeste, una identidad cultural basada en la tradición popular, capaz de disputar espacios de visibilidad frente al centralismo porteño.