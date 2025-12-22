"Te prometo dejar el alma por este sueño que siempre me deseaste", Aníbal Moreno cumplió una promesa que nació entre recuerdos y fútbol

Aníbal Moreno no solo arribó a River como uno de los refuerzos más esperados para el 2026: también cerró un círculo emocional que había empezado hace más de ocho años. Antes de convertirse en profesional, cuando tenía apenas 17 años y jugaba en Villa Dolores (Catamarca), el mediocampista dedicó un mensaje a un amigo que ya no estaba. “No me olvido cuando iba al barrio, me preguntabas cómo me iba en el fútbol, en la escuela o cuánto faltaba para que me veas en la tele o jugar en River”, escribió el joven Moreno en su cuenta de Instagram en 2017, recordando esas charlas cotidianas que quedaron grabadas en su memoria.