"Te prometo dejar el alma por este sueño que siempre me deseaste", Aníbal Moreno cumplió una promesa que nació entre recuerdos y fútbol

Aníbal Moreno no solo arribó a River como uno de los refuerzos más esperados para el 2026: también cerró un círculo emocional que había empezado hace más de ocho años. Antes de convertirse en profesional, cuando tenía apenas 17 años y jugaba en Villa Dolores (Catamarca), el mediocampista dedicó un mensaje a un amigo que ya no estaba. “No me olvido cuando iba al barrio, me preguntabas cómo me iba en el fútbol, en la escuela o cuánto faltaba para que me veas en la tele o jugar en River”, escribió el joven Moreno en su cuenta de Instagram en 2017, recordando esas charlas cotidianas que quedaron grabadas en su memoria.
En ese mismo texto, el ahora jugador millonario había agregado una promesa que hoy cobra una dimensión especial: “Te prometo dejar el alma por este sueño que siempre me deseaste. Guíame desde arriba siempre, por favor, y nunca dejes caer a tu familia ni amigos”. Esa declaración de intención, cargada de emoción y lealtad hacia su amigo y su entorno, hoy se transforma en realidad tras su llegada al club de sus sueños.
Este lunes, Moreno firmó su contrato con River hasta diciembre de 2029 luego de una operación con Palmeiras valuada en alrededor de 7 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo refuerzo del equipo para la próxima temporada, detrás de Fausto Vera. El mediocampista nacido en San Fernando del Valle de Catamarca encara así un nuevo desafío bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, con la camiseta millonaria que alguna vez imaginó en esos mensajes juveniles.
La historia de Moreno no solo es deportiva; tiene una fuerte carga humana. Su mensaje del 2017, escrito desde la sencillez de un adolescente que compartía barrio, escuela y sueños con un amigo, resuena hoy con más fuerza que nunca. El nuevo mediocampista de River, ya con experiencia en Newell’s, Racing y Palmeiras, vuelve a encontrarse con ese anhelo juvenil cumplido, transformando una amistad y una ilusión en un hito personal que trasciende las estadísticas y los contratos.
Mientras se prepara para integrarse a la pretemporada y convertirse en pieza clave del mediocampo millonario, el mensaje de Moreno sigue vigente en la memoria de quienes lo acompañaron y lo conocieron desde temprano: más allá de la pelota, está la fidelidad a una promesa hecha desde el corazón.