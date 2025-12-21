River acelera el mercado y cierra la llegada de Aníbal Moreno, volante con recorrido continental

River Plate dio un golpe en el mercado de pases y confirmó la incorporación de Aníbal Moreno, mediocampista argentino que llega desde Palmeiras para reforzar el corazón del equipo de cara a la temporada 2026. La operación, que se había acelerado en las últimas semanas, se selló por una cifra cercana a 7 millones de dólares, y el jugador firmará un contrato por cuatro temporadas con el club millonario.
El volante de 26 años, nacido en San Fernando del Valle de Catamarca, fue una de las prioridades del entrenador Marcelo Gallardo para potenciar el mediocampo después de un 2025 con performances irregulares que llevaron al club a buscar refuerzos para recuperar protagonismo en todos los frentes.
La incorporación de Moreno llega poco después de la llegada de Fausto Vera, otro mediocampista que ya se sumó al plantel para la pretemporada. Con ambos nombres en el plantel, River pretende darle mayor consistencia y músculo a una zona del campo que ya había sufrido la salida de referentes y que fue señalada como prioridad por el cuerpo técnico.
De Newell’s a River, con paso por Racing y Palmeiras
Moreno inició su carrera en las inferiores de Newell’s Old Boys, debutando profesionalmente en 2019 antes de dar el salto a Racing Club, donde se consolidó como un mediocampista con recorrido y jerarquía. En La Academia disputó más de 125 partidos entre todas las competencias y marcó ocho goles, lo que le valió el salto al fútbol brasileño con Palmeiras, club donde acumuló más de 117 apariciones, cuatro tantos y varias oportunidades de protagonismo en el calendario del fútbol sudamericano.
Este año fue también trascendental para Moreno desde lo internacional: logró su primer llamado y debut con la Selección Argentina bajo la conducción de Lionel Scaloni, llegando a jugar en la victoria por 6-0 contra Puerto Rico, encuentro donde ingresó por Giovanni Lo Celso. Esa convocatoria marcó un espaldarazo adicional a su presente deportivo y profundizó el interés de River por retener a un jugador con proyección y jerarquía nacional.
Con todo acordado, River prepara ahora la llegada formal de Moreno a Núñez para que se incorpore a los entrenamientos en el predio de Ezeiza y se ponga a disposición del cuerpo técnico en la pretemporada, con la expectativa de que su aporte sea clave en el armado de un mediocampo más competitivo en la próxima temporada.