Secciones
DeportesMERCADO DE PASES

River acelera el mercado y cierra la llegada de Aníbal Moreno, volante con recorrido continental

Aníbal Moreno vuelve al fútbol argentino para ponerse la camiseta de River Plate en una apuesta fuerte del club por jerarquía, presente y proyección: llega desde Palmeiras, con roce internacional y tras cumplir el sueño de debutar en la Selección Argentina.

Aníbal Moreno y Stéfano Di Carlo, presidente de River, en la firma del contrato del catamarqueño | Foto: Prensa Oficial de River Plate Aníbal Moreno y Stéfano Di Carlo, presidente de River, en la firma del contrato del catamarqueño | Foto: Prensa Oficial de River Plate
Hace 3 Hs

River Plate dio un golpe en el mercado de pases y confirmó la incorporación de Aníbal Moreno, mediocampista argentino que llega desde Palmeiras para reforzar el corazón del equipo de cara a la temporada 2026. La operación, que se había acelerado en las últimas semanas, se selló por una cifra cercana a 7 millones de dólares, y el jugador firmará un contrato por cuatro temporadas con el club millonario.

El volante de 26 años, nacido en San Fernando del Valle de Catamarca, fue una de las prioridades del entrenador Marcelo Gallardo para potenciar el mediocampo después de un 2025 con performances irregulares que llevaron al club a buscar refuerzos para recuperar protagonismo en todos los frentes.

¿Quién es Aníbal Moreno, el catamarqueño que brilla en Palmeiras y fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina?

¿Quién es Aníbal Moreno, el catamarqueño que brilla en Palmeiras y fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina?

“Creo que es una decisión correcta”, dijo Moreno en sus primeras declaraciones tras confirmar su llegada durante sus vacaciones en Catamarca, donde también comentó que la elección fue pensada “para mí, para mi familia y mi futuro”, mostrando ilusión por su nuevo desafío deportivo. 

La incorporación de Moreno llega poco después de la llegada de Fausto Vera, otro mediocampista que ya se sumó al plantel para la pretemporada. Con ambos nombres en el plantel, River pretende darle mayor consistencia y músculo a una zona del campo que ya había sufrido la salida de referentes y que fue señalada como prioridad por el cuerpo técnico.

Aníbal Moreno durante su exitosa etapa en Palmeiras, club donde este año enfrentó a River Plate en semifinales de la Copa Libertadores Aníbal Moreno durante su exitosa etapa en Palmeiras, club donde este año enfrentó a River Plate en semifinales de la Copa Libertadores

De Newell’s a River, con paso por Racing y Palmeiras

Moreno inició su carrera en las inferiores de Newell’s Old Boys, debutando profesionalmente en 2019 antes de dar el salto a Racing Club, donde se consolidó como un mediocampista con recorrido y jerarquía. En La Academia disputó más de 125 partidos entre todas las competencias y marcó ocho goles, lo que le valió el salto al fútbol brasileño con Palmeiras, club donde acumuló más de 117 apariciones, cuatro tantos y varias oportunidades de protagonismo en el calendario del fútbol sudamericano.

En Brasil, Moreno vivió también momentos de altibajos y terminó el año alternando titularidad y suplencia, pero su paso por el “Verdão” le permitió consolidarse como un mediocampista con experiencia internacional, lo que terminó de moldear su perfil para dar el salto de regreso al fútbol argentino. 

Este año fue también trascendental para Moreno desde lo internacional: logró su primer llamado y debut con la Selección Argentina bajo la conducción de Lionel Scaloni, llegando a jugar en la victoria por 6-0 contra Puerto Rico, encuentro donde ingresó por Giovanni Lo Celso. Esa convocatoria marcó un espaldarazo adicional a su presente deportivo y profundizó el interés de River por retener a un jugador con proyección y jerarquía nacional. 

Aníbal Moreno debutó en la selección mayor el 14 de octubre de este año Aníbal Moreno debutó en la selección mayor el 14 de octubre de este año

Con todo acordado, River prepara ahora la llegada formal de Moreno a Núñez para que se incorpore a los entrenamientos en el predio de Ezeiza y se ponga a disposición del cuerpo técnico en la pretemporada, con la expectativa de que su aporte sea clave en el armado de un mediocampo más competitivo en la próxima temporada.


Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateCopa SudamericanaRacing ClubSelección Argentina de fútbolClub Atlético Newell´s Old BoysPalmeirasAníbal Moreno
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Para qué sirve un político?
1

¿Para qué sirve un político?

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”
2

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena
3

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central
4

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa
5

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso
6

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

Más Noticias
Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomás magnesio todos los días?

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomás magnesio todos los días?

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Comentarios