River acelera el mercado y cierra la llegada de Aníbal Moreno, volante con recorrido continental

De Newell’s a River, con paso por Racing y Palmeiras

Moreno inició su carrera en las inferiores de Newell’s Old Boys, debutando profesionalmente en 2019 antes de dar el salto a Racing Club, donde se consolidó como un mediocampista con recorrido y jerarquía. En La Academia disputó más de 125 partidos entre todas las competencias y marcó ocho goles, lo que le valió el salto al fútbol brasileño con Palmeiras, club donde acumuló más de 117 apariciones, cuatro tantos y varias oportunidades de protagonismo en el calendario del fútbol sudamericano.