Código de Planeamiento Urbano: “Es la primera vez que podemos diseñar la ciudad de acá a 30 años”

En el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se presentó la Comisión de Especialistas que tendrá a su cargo la elaboración del nuevo Código de Planeamiento Urbano, una herramienta para definir cómo crecerá la ciudad en las próximas décadas. La iniciativa fue encabezada por la intendenta Rossana Chahla y el presidente del cuerpo deliberativo, Fernando Juri.
El secretario de Planeamiento Urbano del municipio capitalino, Luis Lobo Chaklián, explicó a LA GACETA que esta reforma marca un punto de inflexión respecto de normativas anteriores. “Suena abstracto hablar de código de planeamiento urbano, pero para quienes tienen que pensar la construcción de la ciudad es lo básico. Son las normas que delimitan cómo crece”, señaló.
En ese sentido, remarcó que, a diferencia de regulaciones previas, esta será la primera vez que Tucumán podrá proyectar su desarrollo a largo plazo. “Es la primera vez que se presenta un código que permite diseñar una ciudad de acá a 30 años, con un elemento fundamental: la participación activa de todos los actores de la sociedad, tanto del Estado como del sector privado y de organizaciones intermedias”, sostuvo.
Lobo Chaklián aclaró que la ciudad debe entenderse como una construcción colectiva y que el nuevo código va mucho más allá de definir la altura de los edificios. “La ciudad es un conglomerado de acciones que tienen que ver con el ambiente, la infraestructura y la calidad de vida. No es solo un tema de usos o alturas”, afirmó.
Según detalló, la propuesta se apoya en siete ejes centrales: una visión metropolitana, el fortalecimiento de las políticas medioambientales, el respeto por el patrimonio urbano, la generación de nuevas centralidades, el equilibrio en infraestructura y servicios, la movilidad urbana y el objetivo de avanzar hacia una ciudad inteligente.
Respecto al impacto inmediato para los vecinos, el funcionario aclaró que no habrá cambios bruscos en el corto plazo. “En lo inmediato no cambia nada. Estos son procesos a mediano y largo plazo”, explicó. Sin embargo, anticipó que el nuevo esquema permitirá extender beneficios del área central hacia el oeste de la ciudad, promoviendo no solo desarrollos edilicios, sino también espacios destinados a educación, salud y servicios.
Además, señaló que el municipio trabaja sobre cientos de expedientes vinculados a actividades que hoy no se ajustan a la normativa vigente. “Tenemos alrededor de 800 expedientes que requieren una solución y ya estamos pensando cómo abordarlos”, indicó.
Finalmente, Lobo Chaklián enfatizó que el desafío no es exclusivamente municipal. “El municipio no tiene que ser visto como un impedimento para construir, ni el empresario como alguien con voracidad. El privado tiene que ser un socio en la construcción de la ciudad”, concluyó.