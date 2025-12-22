Código de Planeamiento Urbano: “Es la primera vez que podemos diseñar la ciudad de acá a 30 años”

En ese sentido, remarcó que, a diferencia de regulaciones previas, esta será la primera vez que Tucumán podrá proyectar su desarrollo a largo plazo. “Es la primera vez que se presenta un código que permite diseñar una ciudad de acá a 30 años, con un elemento fundamental: la participación activa de todos los actores de la sociedad, tanto del Estado como del sector privado y de organizaciones intermedias”, sostuvo.