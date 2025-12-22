Secciones
DeportesFútbol

Primera Nacional: los rivales de San Martín ya se arman de cara al 2026

Quilmes, Ferro, Godoy Cruz y Colón son solo algunos de los que ya jugaron fuerte en el mercado de pases. Varios jugadores con pasado en Boca y River podrían nutrir la categoría.

JERARQUÍA. Lucas Pratto deja Sarmiento y está cerca de jugar la Primera Nacional. JERARQUÍA. Lucas Pratto deja Sarmiento y está cerca de jugar la Primera Nacional.
Hace 1 Hs

Mientras San Martín va delineando el armado del plantel para buscar el ansiado ascenso, sus competidores no se quedan atrás y van conformando sus nóminas con vistas al inicio de la Primera Nacional.

Es el caso de algunos que asoman como candidatos, al menos por historia y otros por el pasado reciente. Quilmes movió ficha rápidamente y se aseguró a Gonzalo Marinelli, arquero surgido de River, y campeón en Tigre; además, contrató a Agustín Lavezzi, una de las joyas del mercado, mientras que Chacarita ultima detalles con dos futbolistas de trayectoria como Enrique Bologna y Lucas Pratto. Ferro, por su parte, incorporó a dos delanteros ex San Martín: Emanuel Dening y Mateo Acosta.

En Deportivo Madryn, tras finalizar el préstamo, los dirigentes aprovecharon que Nazareno Solís quedó libre de Boca y le firmaron contrato, ahora de forma permanente.

Del resto de los favoritos, Colón abrochó a Leandro Allende (Quilmes) y Matías Budiño (Estudiantes de Caseros), mientras que Godoy Cruz hizo lo propio con Gastón Moreyra (Tristán Suárez), Roberto Ramírez (All Boys), y Mariano Santiago (Quilmes).

En el norte quieren dar el golpe

Los clubes de nuestra región también se alistan para el arranque. Gimnasia de Jujuy sumó a Claudio Pombo (Temperley) y Delfor Minervino (Estudiantes), Central Norte a Francisco Borda (El Linqueño) y Adrián Bastía -DT-, y Gimnasia y Tiro solamente a Joaquín Papaleo (Instituto de Córdoba).

Por su parte, los santiagueños apostaron por cantidad: Güemes acordó con Thomas Amilivia, Alan González, Facundo Melillan, Tomás Oneto, Marcelo Benítez, Emilio Lazza, y Mitre con Martín Vázquez, Matías Godoy, Martín Rodríguez, Alan López, Ignacio Pietrobono, y Maximiliano Romero.

Temas TucumánBuenos AiresSantiago del EsteroSaltaMendozaSanta FeClub Atlético ColónJujuy
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Buscan llevarlo a una situación límite: el duro descargo del representante de Acosta tras su marginación de Atlético Tucumán

"Buscan llevarlo a una situación límite": el duro descargo del representante de Acosta tras su marginación de Atlético Tucumán

Atención San Martín de Tucumán: con el sorteo de la Primera Nacional, el equipo dirigido por Andrés Yllana conocerá la hoja de ruta

Atención San Martín de Tucumán: con el sorteo de la Primera Nacional, el equipo dirigido por Andrés Yllana conocerá la hoja de ruta

Es totalmente mentira: la delegada de Atlético Tucumán desmintió deudas con los empleados

"Es totalmente mentira": la delegada de Atlético Tucumán desmintió deudas con los empleados

“Me quieren hacer un golpe de Estado”: Marcelo Moretti explicó su vínculo con Sur Finanzas tras la acefalía en San Lorenzo

“Me quieren hacer un golpe de Estado”: Marcelo Moretti explicó su vínculo con Sur Finanzas tras la acefalía en San Lorenzo

“Lo quieren para este proyecto nuevo”: el representante de “Caco” García anticipó su regreso a San Martín

“Lo quieren para este proyecto nuevo”: el representante de “Caco” García anticipó su regreso a San Martín

Lo más popular
Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
1

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
2

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Hollywood llora al actor James Ransone
3

Hollywood llora al actor James Ransone

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
4

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot
5

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Más Noticias
La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

El mensaje de “Chiqui” Tapia tras la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

El mensaje de “Chiqui” Tapia tras la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

Franco Colapinto tendrá por primera vez un beneficio clave en la Fórmula 1 con Alpine para 2026

Franco Colapinto tendrá por primera vez un beneficio clave en la Fórmula 1 con Alpine para 2026

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Hollywood llora al actor James Ransone

Hollywood llora al actor James Ransone

Comentarios