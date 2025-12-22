Primera Nacional: los rivales de San Martín ya se arman de cara al 2026

Mientras San Martín va delineando el armado del plantel para buscar el ansiado ascenso, sus competidores no se quedan atrás y van conformando sus nóminas con vistas al inicio de la Primera Nacional.
Es el caso de algunos que asoman como candidatos, al menos por historia y otros por el pasado reciente. Quilmes movió ficha rápidamente y se aseguró a Gonzalo Marinelli, arquero surgido de River, y campeón en Tigre; además, contrató a Agustín Lavezzi, una de las joyas del mercado, mientras que Chacarita ultima detalles con dos futbolistas de trayectoria como Enrique Bologna y Lucas Pratto. Ferro, por su parte, incorporó a dos delanteros ex San Martín: Emanuel Dening y Mateo Acosta.
En Deportivo Madryn, tras finalizar el préstamo, los dirigentes aprovecharon que Nazareno Solís quedó libre de Boca y le firmaron contrato, ahora de forma permanente.
Del resto de los favoritos, Colón abrochó a Leandro Allende (Quilmes) y Matías Budiño (Estudiantes de Caseros), mientras que Godoy Cruz hizo lo propio con Gastón Moreyra (Tristán Suárez), Roberto Ramírez (All Boys), y Mariano Santiago (Quilmes).
En el norte quieren dar el golpe
Los clubes de nuestra región también se alistan para el arranque. Gimnasia de Jujuy sumó a Claudio Pombo (Temperley) y Delfor Minervino (Estudiantes), Central Norte a Francisco Borda (El Linqueño) y Adrián Bastía -DT-, y Gimnasia y Tiro solamente a Joaquín Papaleo (Instituto de Córdoba).
Por su parte, los santiagueños apostaron por cantidad: Güemes acordó con Thomas Amilivia, Alan González, Facundo Melillan, Tomás Oneto, Marcelo Benítez, Emilio Lazza, y Mitre con Martín Vázquez, Matías Godoy, Martín Rodríguez, Alan López, Ignacio Pietrobono, y Maximiliano Romero.