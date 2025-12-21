Atención San Martín de Tucumán: con el sorteo de la Primera Nacional, el equipo dirigido por Andrés Yllana conocerá la hoja de ruta

La Primera Nacional no se detendrá durante el Mundial 2026

Otro dato a tener en cuenta para San Martín es el calendario. La Primera Nacional 2026 se jugará incluso durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sólo habrá un breve receso de dos semanas al finalizar la primera ronda, pensado para que los planteles puedan tener un descanso antes de encarar la segunda parte del torneo. Además, se confirmó que el sorteo no será televisado y la AFA recién dará a conocer los grupos una vez finalizado el acto.