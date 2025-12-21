Atención San Martín de Tucumán: con el sorteo de la Primera Nacional, el equipo dirigido por Andrés Yllana conocerá la hoja de ruta

San Martín de Tucumán empezará a mirar de frente la temporada 2026 este lunes 22 de diciembre, cuando se realice el sorteo de la Primera Nacional. Allí quedará definido el fixture de un torneo que volverá a tener 36 equipos y que, una vez más, aparece como el gran desafío del “Santo” en su búsqueda del ascenso a la Liga Profesional.
El certamen mantendrá el mismo formato que en la última temporada, que consagró a Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto como los equipos que lograron el salto de categoría. Para San Martín, será una nueva oportunidad de revancha, con un proyecto que empieza a tomar forma y que tendrá en el sorteo su primer punto de referencia concreto.
El campeonato estará dividido en dos zonas de 18 equipos cada una. San Martín integrará uno de esos grupos y disputará un total de 34 fechas, enfrentando a los otros 17 rivales de su zona en partidos de ida y vuelta, respetando el mismo orden en ambos semestres. El debut en la nueva temporada está previsto para el primer fin de semana de febrero.
En cuanto a los ascensos, el sistema será idéntico al de las últimas ediciones. Los dos primeros de cada zona jugarán una final en cancha neutral por el primer boleto a la Liga Profesional. El perdedor de ese encuentro no quedará eliminado: se sumará luego al Reducido, el camino alternativo que otorga el segundo ascenso.
El Reducido, en tanto, estará integrado por los equipos que finalicen entre el segundo y el octavo puesto de cada zona. Esos clubes se enfrentarán a partido único en la cancha del mejor ubicado, hasta llegar a los cuartos de final, instancia en la que se incorporará el perdedor de la final por el primer ascenso.
También se mantendrá el sistema de descensos. Habrá cuatro en total: los dos equipos que terminen últimos en cada zona perderán la categoría y bajarán a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A, según su afiliación.
La Primera Nacional no se detendrá durante el Mundial 2026
Otro dato a tener en cuenta para San Martín es el calendario. La Primera Nacional 2026 se jugará incluso durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sólo habrá un breve receso de dos semanas al finalizar la primera ronda, pensado para que los planteles puedan tener un descanso antes de encarar la segunda parte del torneo. Además, se confirmó que el sorteo no será televisado y la AFA recién dará a conocer los grupos una vez finalizado el acto.
Con el cuerpo técnico comandando por Andrés Yllana en funciones y la dirigencia trabajando en el armado del plantel, el sorteo marcará el punto de partida formal del año deportivo. Desde este lunes, San Martín ya no hablará en abstracto: conocerá rivales, viajes y un calendario concreto para intentar, otra vez, el objetivo que viene persiguiendo desde hace varias temporadas.