Aguinaldo para empleadas domésticas: hasta qué día se puede pagar y cómo se calcula

Las empleadas domésticas, tanto las que trabajan por mes o por hora, tienen derecho a cobrar el sueldo anual complementario (SAC).

Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Con la llegada de fin de año, el aguinaldo vuelve a ser una de las principales consultas entre empleadores y trabajadoras de casas particulares. La legislación laboral establece plazos concretos para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), así como pautas claras sobre cómo debe calcularse según la modalidad de contratación y la cantidad de horas trabajadas.

En el caso de las empleadas domésticas, el aguinaldo corresponde tanto a quienes trabajan con retiro como sin retiro y alcanza a todas las categorías. Hasta qué día se puede abonar, cómo se determina el monto y qué ocurre si la relación laboral no fue durante todo el semestre, son algunos de los puntos clave que conviene tener en cuenta para cumplir con la normativa vigente.

¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo de diciembre 2025 a la empleada doméstica?

El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres.

En el último mes del año, el aguinaldo debe pagarse antes del 18 de diciembre, según la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). No obstante, hay una tolerancia de hasta cuatro días hábiles posteriores para cumplir con ese pago. En este caso, sería hasta el 24 de diciembre.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de una empleada doméstica?

Para calcular el aguinaldo de una empleada doméstica, se debe pagar un importe equivalente al 50% del mejor sueldo bruto mensual del semestre. En el caso del segundo aguinaldo del año, el período a considerar va de julio a diciembre.

El cálculo se realiza dividiendo los días corridos trabajados por los 180 días del semestre. Esto puede ocurrir cuando la empleada comenzó a trabajar después del 1 de julio, cuando la relación laboral terminó antes del 31 de diciembre o durante licencias por maternidad o enfermedad. Si la trabajadora no cumplió funciones durante todo el semestre, el pago será proporcional.

La regla de pagar la mitad del mejor salario del semestre rige tanto para contratos mensuales como para pagos por hora. En la modalidad mensual, el SAC corresponde a la mitad del sueldo bruto más alto, que suele coincidir con el mes del último aumento, aunque puede variar si hubo horas extra o si no se trabajó o cobró el mes completo. 

En el caso de las trabajadoras que cobran por día u hora, se toma el mes con mayor ingreso, que depende de las horas y días trabajados y del valor horario. Como los aportes obligatorios de casas particulares son fijos por mes, no se calcula un aporte proporcional sobre el aguinaldo.

