Aguinaldo para empleadas domésticas: hasta qué día se puede pagar y cómo se calcula

En el caso de las empleadas domésticas, el aguinaldo corresponde tanto a quienes trabajan con retiro como sin retiro y alcanza a todas las categorías. Hasta qué día se puede abonar, cómo se determina el monto y qué ocurre si la relación laboral no fue durante todo el semestre, son algunos de los puntos clave que conviene tener en cuenta para cumplir con la normativa vigente.