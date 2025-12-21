Cada vez más argentinos usan el aguinaldo para pagar deudas

El 29% destinará el aguinaldo de diciembre al pago de deudas, el nivel más alto de los últimos años. El dato refleja un cambio profundo en las prioridades de los hogares, golpeados por el endeudamiento y el aumento de los gastos básicos.
Cada vez más argentinos utilizan el aguinaldo como una herramienta para ordenar sus finanzas personales. Según un informe de la consultora Focus Market, el 29% de los trabajadores destinará el medio aguinaldo de diciembre al pago de deudas, lo que representa un aumento de 16 puntos porcentuales respecto de 2024, cuando solo el 13% lo utilizaba con ese fin.
El relevamiento muestra un cambio drástico en el destino del ingreso extra, ya que el pago de deudas pasó del cuarto lugar al primero entre las prioridades de los hogares argentinos.
Endeudamiento y gastos en alza
Desde Focus Market explicaron que este giro responde al mayor nivel de endeudamiento familiar y al impacto de los costos crecientes en servicios, alimentos y gastos cotidianos. En este contexto, el aguinaldo dejó de ser un recurso para el consumo o el ahorro y pasó a cumplir un rol defensivo.
El fenómeno no es aislado. A mediados de 2025, otro relevamiento ya había detectado que el 31% de los argentinos utilizó el aguinaldo de junio para cubrir gastos básicos, lo que anticipó la tendencia actual.
El aguinaldo como “salvavidas”
Con salarios que muestran cierta estabilidad pero que siguen siendo insuficientes frente al costo de vida, el aguinaldo se convirtió en un verdadero “salvavidas” para llegar a fin de mes. El informe señala que el impacto fue especialmente fuerte en la clase media, donde el 53% recurrió durante 2025 a ahorros o a endeudarse para sostener su nivel de gastos.
El director de Focus Market, Damián Di Pace, afirmó que “el aguinaldo de diciembre 2025 muestra una orientación mucho más conservadora y defensiva que en 2024, con énfasis en reducir deudas y cubrir gastos esenciales”.
Según explicó, este comportamiento refleja “desafíos persistentes en el poder adquisitivo, pese a las mejoras macroeconómicas”, y advirtió que podría tratarse de una recuperación incompleta de los hogares medios y bajos, que hoy priorizan la estabilidad financiera por sobre la inversión o el crecimiento patrimonial.
Menos ocio, menos inversión y menos dólares
Como contracara del mayor uso del aguinaldo para cancelar deudas, el informe registró una fuerte caída en los rubros vinculados al ocio y la inversión, que retrocedieron en conjunto 11 puntos porcentuales.
El gasto en vacaciones bajó del 26% al 19%, lo que refleja una menor predisposición al consumo recreativo en un contexto de incertidumbre económica y recesos laborales más acotados. En paralelo, la inversión en acciones descendió del 23% al 19%, afectada por la volatilidad financiera y una mayor preferencia por opciones conservadoras.
También cayó la compra de dólares, que pasó del 16% al 12%. Para la consultora, este dato sugiere un tipo de cambio más estable y una menor urgencia por dolarizar ahorros, a diferencia de otros períodos de tensión cambiaria.
Las billeteras digitales se mantuvieron sin cambios, con una preferencia del 7%, mientras que el plazo fijo y el stockeo en supermercados perdieron terreno. El informe lo vinculó con expectativas de tasas de interés más bajas hacia 2026 y con una inflación más controlada, que desalienta el acopio de bienes.