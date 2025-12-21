Cada vez más argentinos usan el aguinaldo para pagar deudas

El aguinaldo como “salvavidas”

Con salarios que muestran cierta estabilidad pero que siguen siendo insuficientes frente al costo de vida, el aguinaldo se convirtió en un verdadero “salvavidas” para llegar a fin de mes. El informe señala que el impacto fue especialmente fuerte en la clase media, donde el 53% recurrió durante 2025 a ahorros o a endeudarse para sostener su nivel de gastos.