El mensaje de “Chiqui” Tapia tras la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

La coronación de Estudiantes en el Trofeo de Campeones dejó una imagen llamativa más allá del triunfo 2-1 sobre Platense en San Nicolás: la ausencia de Claudio “Chiqui” Tapia en la premiación. El presidente de la AFA no viajó para presenciar el encuentro ni para entregar las medallas al nuevo campeón, un detalle que no pasó desapercibido en el cierre de la temporada del fútbol argentino.
Mientras el plantel del "Pincha" celebraba arriba del escenario, la ceremonia estuvo a cargo de Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional, acompañado por representantes de ambos clubes: Martín Gorostegui, vicepresidente de Estudiantes, y Sebastián Ordoñez, dirigente de Platense.
Horas más tarde, Tapia decidió expresarse públicamente. Desde sus redes sociales publicó un mensaje para felicitar al club campeón. “Quiero felicitar a Estudiantes por la consagración del Trofeo de Campeones ante Platense. Un saludo especial para la Comisión Directiva, cuerpo técnico y toda la gente del Pincha”, escribió el titular de la AFA.
La ausencia del dirigente generó comentarios porque días antes sí había participado de otras actividades oficiales. Según trascendió desde el entorno dirigencial, su falta respondió a cuestiones de agenda y logística. Durante la semana previa al duelo, Tapia estuvo en Qatar cumpliendo funciones vinculadas a su rol como presidente de la Comisión de Reglas del Juego de la FIFA. Allí mantuvo reuniones, compartió actividades con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez y presenció la final de la Copa Árabe FIFA en el estadio Lusail.
Tras su regreso al país, que se dio en las primeras horas del sábado, el presidente de la AFA optó por no trasladarse a San Nicolás y siguió la definición por televisión. Recién después del festejo "pincharrata" envió su saludo formal a través de las redes, cerrando así una jornada histórica para el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, que volvió a dar una vuelta olímpica en el fútbol argentino.