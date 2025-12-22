El mensaje de “Chiqui” Tapia tras la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

La ausencia del dirigente generó comentarios porque días antes sí había participado de otras actividades oficiales. Según trascendió desde el entorno dirigencial, su falta respondió a cuestiones de agenda y logística. Durante la semana previa al duelo, Tapia estuvo en Qatar cumpliendo funciones vinculadas a su rol como presidente de la Comisión de Reglas del Juego de la FIFA. Allí mantuvo reuniones, compartió actividades con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez y presenció la final de la Copa Árabe FIFA en el estadio Lusail.