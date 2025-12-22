Secciones
DeportesFútbol

El mensaje de “Chiqui” Tapia tras la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

El presidente de la AFA no estuvo en San Nicolás durante la final ante Platense y horas después utilizó sus redes para enviar un saludo al Pincha por el nuevo título obtenido.

TENSIÓN. Claudio “Chiqui” Tapia felicitó a Estudiantes por redes sociales luego de la consagración del Trofeo de Campeones, tras no asistir a la final en San Nicolás. TENSIÓN. Claudio “Chiqui” Tapia felicitó a Estudiantes por redes sociales luego de la consagración del Trofeo de Campeones, tras no asistir a la final en San Nicolás.
Hace 3 Hs

La coronación de Estudiantes en el Trofeo de Campeones dejó una imagen llamativa más allá del triunfo 2-1 sobre Platense en San Nicolás: la ausencia de Claudio “Chiqui” Tapia en la premiación. El presidente de la AFA no viajó para presenciar el encuentro ni para entregar las medallas al nuevo campeón, un detalle que no pasó desapercibido en el cierre de la temporada del fútbol argentino.

Mientras el plantel del "Pincha" celebraba arriba del escenario, la ceremonia estuvo a cargo de Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional, acompañado por representantes de ambos clubes: Martín Gorostegui, vicepresidente de Estudiantes, y Sebastián Ordoñez, dirigente de Platense.

Horas más tarde, Tapia decidió expresarse públicamente. Desde sus redes sociales publicó un mensaje para felicitar al club campeón. “Quiero felicitar a Estudiantes por la consagración del Trofeo de Campeones ante Platense. Un saludo especial para la Comisión Directiva, cuerpo técnico y toda la gente del Pincha”, escribió el titular de la AFA.

La ausencia del dirigente generó comentarios porque días antes sí había participado de otras actividades oficiales. Según trascendió desde el entorno dirigencial, su falta respondió a cuestiones de agenda y logística. Durante la semana previa al duelo, Tapia estuvo en Qatar cumpliendo funciones vinculadas a su rol como presidente de la Comisión de Reglas del Juego de la FIFA. Allí mantuvo reuniones, compartió actividades con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez y presenció la final de la Copa Árabe FIFA en el estadio Lusail.

Tras su regreso al país, que se dio en las primeras horas del sábado, el presidente de la AFA optó por no trasladarse a San Nicolás y siguió la definición por televisión. Recién después del festejo "pincharrata" envió su saludo formal a través de las redes, cerrando así una jornada histórica para el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, que volvió a dar una vuelta olímpica en el fútbol argentino.

Temas Buenos AiresClub Estudiantes de La PlataAsociación del Fútbol ArgentinoJuan Sebastián VerónClub Atlético PlatenseEduardo DomínguezClaudio "Chiqui" TapiaLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Me quieren hacer un golpe de Estado”: Marcelo Moretti explicó su vínculo con Sur Finanzas tras la acefalía en San Lorenzo

“Me quieren hacer un golpe de Estado”: Marcelo Moretti explicó su vínculo con Sur Finanzas tras la acefalía en San Lorenzo

Piden el procesamiento del presidente de San Lorenzo en medio de la acefalía del club

Piden el procesamiento del presidente de San Lorenzo en medio de la acefalía del club

Juan Sebastián Verón, uno más: caminó con los hinchas, viajó en micro y alentó desde la tribuna en la final de Estudiantes

Juan Sebastián Verón, uno más: caminó con los hinchas, viajó en micro y alentó desde la tribuna en la final de Estudiantes

Lo más popular
Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
1

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
2

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Hollywood llora al actor James Ransone
3

Hollywood llora al actor James Ransone

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot
4

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
5

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Más Noticias
La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

Franco Colapinto tendrá por primera vez un beneficio clave en la Fórmula 1 con Alpine para 2026

Franco Colapinto tendrá por primera vez un beneficio clave en la Fórmula 1 con Alpine para 2026

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Hollywood llora al actor James Ransone

Hollywood llora al actor James Ransone

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Comentarios