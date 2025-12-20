Estudiantes se lo dio vuelta a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

Lo que se viene para Estudiantes
Tras ganar este título, el "Pincha" se aseguró tres finales más. Jugará la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional ante Rosario Central y la Recopa Argentina, que será un triangular junto a esos dos equipos.
Final del partido: Estudiantes campeón
Leandro Rey Hilfer pitó el final y el "Pincharrata" se quedó con el Trofeo de Campeones.
45' ST: Gol de Estudiantes
Lucas Alario marca su doblete tras un córner y el "Pincha" lo gana sobre la hora.
33 ST: Gol de Estudiantes
Lucas Alario aparece en el área chica y con un cabezazo pone el 1 a 1. Por ahora, alargue.
24' ST: Zunino también mueve el banco
Édgar Elizalde y Franco Minerva entraron en reemplazo de Tomás Silva y Franco Zapiola. Antes, ya había ingresado Raúl Lozano por Ignacio Saborido.
20' ST: Cambios en Estudiantes
Eric Meza, Fabrizio Pérez y José Sosa ingresaron en lugar de Román Gómez, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos.
4' ST: Gol de Platense
Franco Zapiola capturó un rebote y pone el 1 a 0 con un derechazo cruzado.
Comenzó el segundo tiempo
Ambos equipos mantienen el mismo once que terminó la primera etapa.
Sin ventajas al descanso
Leandro Rey Hilfer decretó el final del primer tiempo. Estudiantes y Platense prácticamente no atacaron en un partido muy cortado.
En el "Calamar", fueron amonestados Saborido, Mainero, Schor y Silva, mientras que en el "Pincha" solo Piovi.
Verón, nuevamente en la tribuna con los hinchas
El presidente de Estudiantes, que cumple una sanción de seis meses impuesta por la AFA, repitió lo hecho la semana pasada en Santiago del Estero y fue visto entre la gente en el Único de San Nicolás.
Partido cerrado en San Nicolás
Estudiantes comenzó un poco mejor pero se fue apagando. En 27 minutos casi no hubo situaciones de peligro.
Las formaciones
ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez; Gastón Benedetti; Joaquín Tobio Burgos, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
PLATENSE: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Franco Zapiola, Guido Mainero, Ignacio Schor; y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino