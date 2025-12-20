Secciones
Estudiantes se lo dio vuelta a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

El "Pincharrata" se consagró luego de ir perdiendo. Lucas Alario marcó los dos goles, el segundo en tiempo de descuento. Franco Zapiola había puesto en ventaja al "Calamar".

Hace 1 Hs
20:04 hs

Lo que se viene para Estudiantes

Tras ganar este título, el "Pincha" se aseguró tres finales más. Jugará la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional ante Rosario Central y la Recopa Argentina, que será un triangular junto a esos dos equipos.

19:59 hs

Final del partido: Estudiantes campeón

Leandro Rey Hilfer pitó el final y el "Pincharrata" se quedó con el Trofeo de Campeones.

19:55 hs

45' ST: Gol de Estudiantes

Lucas Alario marca su doblete tras un córner y el "Pincha" lo gana sobre la hora.

19:42 hs

33 ST: Gol de Estudiantes

Lucas Alario aparece en el área chica y con un cabezazo pone el 1 a 1. Por ahora, alargue.

19:34 hs

24' ST: Zunino también mueve el banco

Édgar Elizalde y Franco Minerva entraron en reemplazo de Tomás Silva y Franco Zapiola. Antes, ya había ingresado Raúl Lozano por Ignacio Saborido.

19:32 hs

20' ST: Cambios en Estudiantes

Eric Meza, Fabrizio Pérez y José Sosa ingresaron en lugar de Román Gómez, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio  Burgos.

19:13 hs

4' ST: Gol de Platense

Franco Zapiola capturó un rebote y pone el 1 a 0 con un derechazo cruzado.

19:10 hs

Comenzó el segundo tiempo

Ambos equipos mantienen el mismo once que terminó la primera etapa.

18:52 hs

Sin ventajas al descanso

Leandro Rey Hilfer decretó el final del primer tiempo. Estudiantes y Platense prácticamente no atacaron en un partido muy cortado.
En el "Calamar", fueron amonestados Saborido, Mainero, Schor y Silva, mientras que en el "Pincha" solo Piovi.

18:34 hs

Verón, nuevamente en la tribuna con los hinchas

El presidente de Estudiantes, que cumple una sanción de seis meses impuesta por la AFA, repitió lo hecho la semana pasada en Santiago del Estero y fue visto entre la gente en el Único de San Nicolás.

18:29 hs

Partido cerrado en San Nicolás

Estudiantes comenzó un poco mejor pero se fue apagando. En 27 minutos casi no hubo situaciones de peligro.

18:20 hs

Las formaciones

ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez; Gastón Benedetti; Joaquín Tobio Burgos, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

PLATENSE: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Franco Zapiola, Guido Mainero, Ignacio Schor; y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino

Lo que tenés que saber

Estudiantes, campeón del Torneo Clausura quiere seguir de racha y celebrar un nuevo título. Platense intenta impedirlo y dar una nueva sorpresa, como la que dio al gritar campeón en el Apertura. 

