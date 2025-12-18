El PRO rechazó las designaciones en la AGN impulsadas por LLA y acudirá a la Justicia

El bloque de diputados del PRO manifestó su enérgico rechazo a la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), impulsada esta madrugada por el oficialismo. La bancada que preside Cristian Ritondo adelantó que judicializará la medida, al advertir que constituye una nulidad absoluta y una violación a la normativa vigente.
La controversia se desató durante la sesión en la que se trataba la ley de Presupuesto, cuando la Cámara Baja aprobó -con 186 votos a favor y dos abstenciones- la terna para la AGN conformada por Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (Unión por la Patria) y Pamela Calletti (Innovación Federal).
"Falta de códigos"
Visiblemente molesto, Ritondo tomó la palabra en el recinto y apuntó directamente contra el presidente de la Cámara, Martín Menem. “Esta es una violación a la Constitución Nacional. Nos vamos a presentar en la Justicia porque no se puede tratar este tema. ¿En qué lugar dice que en sesiones extraordinarias se puede abordar algo que no es competencia de esta Cámara y que no fue citado por el Ejecutivo?”, remarcó.
En un duro discurso, el jefe de la bancada amarilla le recriminó al oficialismo su accionar pese al apoyo recibido por el PRO durante el año legislativo. “Este bloque, que los viene sosteniendo en las votaciones, va a ir a la Justicia. Que le quede bien claro: la falta de códigos y de respeto a los compromisos asumidos corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta Cámara”, insistió.
El argumento legal y el comunicado
Tras la sesión, el PRO emitió un comunicado titulado “Sin Constitución no hay cambio”, donde detallaron los motivos de la impugnación. Argumentaron que el artículo 63 de la Carta Magna establece que, durante las sesiones extraordinarias, el Congreso solo puede tratar asuntos incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo, y la integración de la AGN no figuraba en dicho listado.
“No fue el PRO el que quiso discutir cargos, fue el oficialismo junto al kirchnerismo”, denunciaron. “Del kirchnerismo no nos sorprende nada, pero sí del oficialismo. Hubiéramos creído que, con tantas transformaciones por delante, las mezquindades no iban a entorpecer la tarea del presidente Javier Milei”, concluyeron.