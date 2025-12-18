El PRO rechazó las designaciones en la AGN impulsadas por LLA y acudirá a la Justicia

"Falta de códigos"

Visiblemente molesto, Ritondo tomó la palabra en el recinto y apuntó directamente contra el presidente de la Cámara, Martín Menem. “Esta es una violación a la Constitución Nacional. Nos vamos a presentar en la Justicia porque no se puede tratar este tema. ¿En qué lugar dice que en sesiones extraordinarias se puede abordar algo que no es competencia de esta Cámara y que no fue citado por el Ejecutivo?”, remarcó.