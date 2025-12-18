Secciones
Política

El PRO rechazó las designaciones en la AGN impulsadas por LLA y acudirá a la Justicia

El bloque liderado por Cristian Ritondo calificó la maniobra de La Libertad Avanza como una “grave violación a la Constitución”.

Cristian Ritondo. Cristian Ritondo.
Hace 1 Hs

El bloque de diputados del PRO manifestó su enérgico rechazo a la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), impulsada esta madrugada por el oficialismo. La bancada que preside Cristian Ritondo adelantó que judicializará la medida, al advertir que constituye una nulidad absoluta y una violación a la normativa vigente.

La controversia se desató durante la sesión en la que se trataba la ley de Presupuesto, cuando la Cámara Baja aprobó -con 186 votos a favor y dos abstenciones- la terna para la AGN conformada por Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (Unión por la Patria) y Pamela Calletti (Innovación Federal). 

"Falta de códigos"

Visiblemente molesto, Ritondo tomó la palabra en el recinto y apuntó directamente contra el presidente de la Cámara, Martín Menem. “Esta es una violación a la Constitución Nacional. Nos vamos a presentar en la Justicia porque no se puede tratar este tema. ¿En qué lugar dice que en sesiones extraordinarias se puede abordar algo que no es competencia de esta Cámara y que no fue citado por el Ejecutivo?”, remarcó.

En un duro discurso, el jefe de la bancada amarilla le recriminó al oficialismo su accionar pese al apoyo recibido por el PRO durante el año legislativo. “Este bloque, que los viene sosteniendo en las votaciones, va a ir a la Justicia. Que le quede bien claro: la falta de códigos y de respeto a los compromisos asumidos corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta Cámara”, insistió.

El argumento legal y el comunicado

Tras la sesión, el PRO emitió un comunicado titulado “Sin Constitución no hay cambio”, donde detallaron los motivos de la impugnación. Argumentaron que el artículo 63 de la Carta Magna establece que, durante las sesiones extraordinarias, el Congreso solo puede tratar asuntos incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo, y la integración de la AGN no figuraba en dicho listado.

“No fue el PRO el que quiso discutir cargos, fue el oficialismo junto al kirchnerismo”, denunciaron. “Del kirchnerismo no nos sorprende nada, pero sí del oficialismo. Hubiéramos creído que, con tantas transformaciones por delante, las mezquindades no iban a entorpecer la tarea del presidente Javier Milei”, concluyeron.

Temas Buenos AiresCasa RosadaCristian RitondoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
2

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
3

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
4

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco
5

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano
6

San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano

Más Noticias
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

El peronismo no descarta judicializar el debate en el Senado por la reforma laboral

El peronismo no descarta judicializar el debate en el Senado por la reforma laboral

Hay cuatro aprehendidos por el fatal tiroteo en la Costanera Sur

Hay cuatro aprehendidos por el fatal tiroteo en la Costanera Sur

La radarización de Tucumán promete agitar la última sesión legislativa del año

La radarización de Tucumán promete agitar la última sesión legislativa del año

San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano

San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Comentarios