Impacto en las redes: un ex Gran Hermano pasó por el quirófano y su cambio físico generó controversia

Los detalles de la intervención

A través de sus historias de Instagram, Devi compartió el "minuto a minuto" de su paso por la clínica. El foco principal de la operación fue su nariz. En un video previo a ingresar al quirófano, se lo vio distendido junto a su cirujano, quien lanzó una frase que anticipaba el cambio: “Hoy vamos a cambiar parte de él, para que quede todavía más fachero”.