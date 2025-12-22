Secciones
Impacto en las redes: un ex Gran Hermano pasó por el quirófano y su cambio físico generó controversia

Juan Pablo Devi, uno de los participantes más mediáticos de la última edición, mostró los resultados de su cirugía facial. Entre las críticas y los elogios, el joven aseguró: "Es mi nariz de siempre, pero mejorada".

Hace 18 Min

El fenómeno de Gran Hermano continúa proyectando sombras y luces sobre sus protagonistas mucho después de que las luces del estudio se apagan. En esta ocasión, el nombre que domina las tendencias no es por un nuevo romance o un proyecto televisivo, sino por una drástica transformación estética.

Juan Pablo Devi, quien supo ser uno de los jugadores más analizados de la última temporada, sorprendió a sus seguidores al revelar su "nuevo rostro" tras someterse a una intervención quirúrgica que, para muchos, lo dejó completamente irreconocible.

Los detalles de la intervención

A través de sus historias de Instagram, Devi compartió el "minuto a minuto" de su paso por la clínica. El foco principal de la operación fue su nariz. En un video previo a ingresar al quirófano, se lo vio distendido junto a su cirujano, quien lanzó una frase que anticipaba el cambio: “Hoy vamos a cambiar parte de él, para que quede todavía más fachero”.

Sin embargo, el joven aclaró que la decisión no fue puramente estética. Según explicó el propio ex GH, la cirugía tuvo un trasfondo médico y reparador:

Funcionalidad: Buscó mejorar su capacidad respiratoria.

Reparación: Corrigió una irregularidad y una desviación producto de un traumatismo (un golpe) que sufrió años atrás.

Estética: Se trabajó en la definición de la punta nasal para lograr un perfil más armónico.

Reacciones divididas: "No era necesario"

Como suele suceder con los cambios radicales de imagen en figuras públicas, la recepción en las redes sociales fue inmediata y polarizada. Si bien muchos celebraron su nueva apariencia, otros seguidores expresaron su descontento, argumentando que el participante ya poseía un atractivo natural.

"¡No Devi! No era necesario", comentó una seguidora en su último posteo, mientras que otros mensajes apuntaban a que el cambio fue tan profundo que "perdió la esencia" de los rasgos que lo hicieron conocido en el reality.

La respuesta de Juan Pablo Devi

Lejos de esquivar la polémica, el exjugador enfrentó los comentarios con un descargo en sus redes. Intentando desmitificar la idea de que se trata de una cara "nueva", Devi explicó: “Gente, es mi nariz de siempre pero mejorada. Ustedes conocieron una nariz golpeada y torcida. Ahora quedó parecida a como fue siempre”.

