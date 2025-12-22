Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

El primer parte médico difundido por el Sanatorio Otamendi en la noche del viernes advirtió que la ex vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue ingresada por dolores abdominales compatibles con un “síndrome apendicular agudo”. Más tarde y tras una cirugía laparoscópica, los especialistas confirmaron que la ex mandataria padecía de apendicitis con peritonitis localizada, un cuadro que si no se trata con urgencia resulta potencialmente mortal.
La institución señaló que, tras la cirugía de urgencia, Fernández de Kichner se encuentra “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”. Esta fue la última actualización sobre la salud de la ex mandataria por parte de la institución.
¿Qué es el apéndice y por qué se produce la apendicitis ?
El apéndice es un conducto delgado que está unido al intestino grueso, ubicado en el extremo inferior derecho del abdomen. Este pequeño tracto se forma cuando somos niños como parte del sistema inmunitario, ayudando a combatir enfermedades, pero al crecer deja de cumplir funciones en nuestro organismo ya que otras partes se encargan de combatir agentes perjudiciales.
A pesar de no funcionar, el apéndice puede infectarse, destacan desde el área de Medicina de la Universidad de Stanford. Si aquel padecimiento no se trata, este conducto puede perforarse. En ese caso, la situación es grave y puede provocar una infección más importante e incluso la muerte.
Los síntomas de la apendicitis
Según los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH), el síntoma más común de la apendicitis es el dolor en el abdomen o estómago. Sin embargo, esta incomodidad puede manifestarse de muchas maneras en el abdomen. Este puede:
- Empezar cerca del ombligo y moverse hacia abajo y hacia la derecha.
- Empezar repentinamente e incluso despertar a la persona si está durmiendo.
- Empeorar cuando la persona se mueve, respira profundamente, tose o estornuda.
- Ser intenso y sentirse diferente a cualquier otro dolor que la persona haya experimentado.
- Presentarse antes que otros síntomas y empeorar en cuestión de horas.
Otros síntomas de la apendicitis podrían incluir:
- Inapetencia.
- Náuseas o vómito.
- Fiebre.
- Inflamación en el abdomen.
Las causas de la apendicitis
La apendicitis casi siempre se produce cuando hay algo dentro del apéndice que se bloquea. Entonces, se inflama y la obstrucción empeora. La infección empieza por las bacterias que siempre están en los intestinos. Las causas, según el NIH, pueden ser múltiples y no siempre están claras:
Heces endurecidas o crecimientos que pueden bloquear la abertura dentro del apéndice.
Tejido agrandado en la pared del apéndice, causado por una infección en el aparato digestivo o en otra parte del cuerpo.
Enfermedad inflamatoria intestinal.
El apéndice duele y se inflama. El suministro de sangre que llega al órgano se detiene a medida que empeoran la inflamación y el dolor. Todos los órganos del cuerpo necesitan la cantidad adecuada de aporte de sangre para funcionar correctamente. Sin esa irrigación, el apéndice comienza a morir. Se desgarra y sus paredes comienzan a tener perforaciones.
Estas perforaciones permiten que las heces, la mucosidad, las bacterias y otras sustancias se filtren y entren en el abdomen. Es posible que se presente la peritonitis, una infección grave en todo el abdomen que se produce cuando el apéndice u otra parte de los intestinos o del estómago tienen una perforación. La peritonitis es una condición potencialmente mortal. Puede producirse como consecuencia de una apendicitis perforada, pero también por perforaciones intestinales, infecciones severas o traumatismos. En este cuadro, las bacterias se diseminan por la cavidad abdominal y pueden provocar sepsis, una respuesta inflamatoria generalizada que compromete órganos vitales.
¿Quiénes tienen riesgos de padecerlo?
Si tenés apendicitis, existe un riesgo grave de que el apéndice se perfore. Puede producirse en apenas 48 a 72 horas desde que empieza a tener los síntomas. Por este motivo, la apendicitis es una emergencia médica. Si tenés síntomas, consultá de inmediato con un especialista.
Según Stanford Medicine, la apendicitis es la causa más común de dolor abdominal repentino que requiere cirugía. Se produce con mayor frecuencia en los adolescentes y los adultos jóvenes de hasta 30 años, pero puede ocurrir a cualquier edad. Tener antecedentes familiares de apendicitis puede aumentar el riesgo, en especial para los varones.