Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

Estas perforaciones permiten que las heces, la mucosidad, las bacterias y otras sustancias se filtren y entren en el abdomen. Es posible que se presente la peritonitis, una infección grave en todo el abdomen que se produce cuando el apéndice u otra parte de los intestinos o del estómago tienen una perforación. La peritonitis es una condición potencialmente mortal. Puede producirse como consecuencia de una apendicitis perforada, pero también por perforaciones intestinales, infecciones severas o traumatismos. En este cuadro, las bacterias se diseminan por la cavidad abdominal y pueden provocar sepsis, una respuesta inflamatoria generalizada que compromete órganos vitales.