Operaron a Cristina Fernández de Kirchner por una apendicitis: cómo sigue su salud y qué se sabe

La salud de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue noticia este sábado, ya que fue operada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires con éxito, tal como confirmó este medio, tras presentar un cuadro de dolor abdominal intenso compatible con apendicitis. La expresidenta sigue internada y bajo observación de los médicos, con una evolución de salud favorable.