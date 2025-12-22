Secciones
¿Pelea irreconciliable o algo más?: Miranda! confirmó que no tocarán en vivo hasta 2027

La razón no implica una separación, sino todo lo contrario: enfocarse en el próximo paso de la banda pop.

¿Pelea irreconciliable o algo más?: Miranda! confirmó que no tocarán en vivo hasta 2027
Por Virginia Daniela Gómez Hace 3 Hs

Hace un mes, Ángel de Brito dio una noticia poco feliz. Según anunció el periodista de espectáculos, el dúo Miranda! habría tomado la decisión de separarse y eliminar próximos shows. El conductor anunció que habría una interna entre Ale Sergi y Juliana Gattas y que el problema quedó evidenciado. 

Sin embargo, tras cerrar el último de una exitosa serie de shows en el estadio Ferro Carril Oeste, Sergi y Gattas confirmaron un receso de los escenarios por 2026. La razón no implica una separación, sino todo lo contrario: enfocarse en el próximo paso de la banda pop.

¿Por qué Miranda! no tocará en vivo durante 2026?

“Vamos a descansar de los escenarios por un añito nada más porque queremos grabar un disco en el estudio todos los días”, dijo Ale Sergi en medio del escenario con miles de fanaticos lamentandose. El mensaje estuvo cargado de emoción y fue acompañado por el llanto de Juliana Gattas sobre el escenario.

“Los vamos a extrañar muchísimo, pero nos vamos con la alegría de saber que gracias a ustedes hemos permanecido acá arriba durante tanto tiempo”, expresó Sergi, agradeciendo el acompañamiento del público a lo largo de más de dos décadas de carrera. Esto desminitió la primera hipotesis arrojada por Ángel de Brito.

Versiones cruzadas entre Miranda! y trabajadores de sus eventos

La información que obtuvo De Brito no se basó meramente en rumores, sino que la producción de un evento pasado dejó escapar algo que, según indicó, no habría estado listo para ser anunciado en esa oportunidad. El periodista solo tuvo la suerte de estar presente y capturarlo.

En “Ángel Responde”, mostró una foto que hizo en el show. En la imagen se pudo ver una pantalla que ofrecía descuentos para las entradas de la última presentación –que fue el domingo– y además, anunciaba un regreso para 2027. Por eso, De Brito conjeturó que durante 2026 el dúo estará separad

Temas Ale SergiÁngel de BritoMiranda!
