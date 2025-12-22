¿Pelea irreconciliable o algo más?: Miranda! confirmó que no tocarán en vivo hasta 2027

¿Por qué Miranda! no tocará en vivo durante 2026?

“Vamos a descansar de los escenarios por un añito nada más porque queremos grabar un disco en el estudio todos los días”, dijo Ale Sergi en medio del escenario con miles de fanaticos lamentandose. El mensaje estuvo cargado de emoción y fue acompañado por el llanto de Juliana Gattas sobre el escenario.