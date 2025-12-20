Birra, IA y música: Agenda Joven invita a una tarde de debate para cerrar 2026

La inteligencia artificial ya no es un tema exclusivo de especialistas ni de grandes empresas tecnológicas. Está en el celular, en el trabajo, en la política, y en la forma en que las personas se informan y toman decisiones. En ese escenario, la juventud buscan espacios para debatir, entender y apropiarse de una herramienta que ya forma parte del presente. Es el caso de Agenda Joven, que organiza el conversatorio “Inteligencia artificial y juventudes: desafíos, oportunidades y futuro”.
La propuesta combina diálogo, reflexión y encuentro. La cita será el domingo 21 de diciembre desde las 19 horas en Máncora, terraza cervecera, con un cierre musical para despedir el año. El lugar elegido queda en la calle Congreso 176, San Miguel de Tucumán.
Un panel diverso para pensar la IA
El encuentro reunirá a jóvenes, especialistas y referentes de distintos ámbitos con el objetivo de abrir un debate plural y accesible sobre el impacto de la inteligencia artificial. El panel estará integrado por los siguientes oradores:
Ishel Sosnitsky, ingeniero industrial (UNT) y supervisor de Customer Experience en Mercado Libre.
Leticia Osorez Ferreyra, licenciada en Ciencias de la Comunicación (UNT), especialista en comunicación digital (UNLP), docente y asesora.
Herminia Ledesma, fundadora de Melius y facilitadora en proyectos de Triple Impacto.
María José Messina Astigueta, abogada (UNT), docente y capacitadora en derecho, tecnología e inteligencia artificial.
Desde miradas complementarias, los expositores abordarán cómo la IA atraviesa la vida cotidiana, el trabajo, la política, la democracia y los procesos de toma de decisiones públicas.
Debate, participación, comunidad y música
“Durante el conversatorio se debatirán temas como el uso de la IA en la toma de decisiones públicas, los desafíos ambientales y regulatorios, las oportunidades para la innovación y el rol de las nuevas generaciones frente a los cambios tecnológicos acelerados”, adelantan desde la organización Agenda Joven. El formato está pensado para promover el intercambio con el público, generar preguntas y construir ideas colectivas.
El objetivo, según destacan desde la organización, es crear un espacio ameno, cercano y participativo, donde la tecnología no sea vista como algo lejano, sino como una herramienta que puede ser comprendida, cuestionada y utilizada de manera consciente.
Luego del panel, la jornada continuará con bandas en directo. La propuesta apunta a despedir el año a partir de la reflexión, la cultura y la interacción en comunidad.
La actividad es abierta y gratuita, y está dirigida principalmente a jóvenes de organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, aunque puede sumarse cualquier persona interesada en el tema y con ganas de compartir una noche distinta.