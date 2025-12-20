Birra, IA y música: Agenda Joven invita a una tarde de debate para cerrar 2026

La inteligencia artificial ya no es un tema exclusivo de especialistas ni de grandes empresas tecnológicas. Está en el celular, en el trabajo, en la política, y en la forma en que las personas se informan y toman decisiones. En ese escenario, la juventud buscan espacios para debatir, entender y apropiarse de una herramienta que ya forma parte del presente. Es el caso de Agenda Joven, que organiza el conversatorio “Inteligencia artificial y juventudes: desafíos, oportunidades y futuro”.