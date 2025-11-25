“Separación de Miranda! hasta próximo aviso”: Ángel De Brito contó la noticia menos esperada

Este lunes en “Bondi Live”, el canal de streaming en el que tiene su programa, Ángel De Brito dio una noticia poco feliz. Según anunció el periodista de espectáculos, el dúo Miranda! habría tomado la decisión de separarse y eliminar próximos shows. El conductor anunció que habría una interna entre Ale Sergi y Juliana Gattas y que el problema quedó evidenciado en su último show.
“Volví muy decepcionado de Miranda!”, contó en “Ángel Responde” luego de haber presenciado el show que el dúo dio el 22 de noviembre en el Estadio Ferro de Buenos Aires. Más allá de su apreciación personal, el conductor contó qué fue lo que vio sobre el escenario. Pero también se hizo pública información que aparentemente no estaba lista para ser compartida y De Brito pudo captarlo.
¿Se separa Miranda!?
“Finalmente está confirmada la información que venía dando que es la separación de Miranda! hasta próximo aviso”, anunció en Bondi Live. Lo que se comunicó como una separación definitiva, pronto pasó a traer algo de alivio a los seguidores, aunque muchos manifestaron que extrañarán al dúo. Es que, al parecer, si bien no será una separación definitiva, tienen planes por delante que no incluyen a la otra parte de la dupla.
Por eso De Brito espera que el anuncio de que no darán shows no sea más que una pausa para hacer música nueva. Pero también contó que escuchó una versión diferente y que sería la verdadera causa de la separación del dúo. “La otra versión que tengo yo es que Ale Sergi está hinchado los huev** de Juliana Gattas”, soltó.
La diferencia estaría en el tipo de personalidades que tienen ambos porque, mientras Sergi es la cabeza que planifica con orden metódico, Gattas tiene un perfil más descontracturado y relajado. “De hecho se notó esto en el show del sábado. Juliana estaba de muy mal humor, evidentemente fallaba algo que le moelstaba, como pasa a tantos cantantes, que manifiestan el enojo con el sonidista”, relató.
La información que Miranda! no esperaba filtrar
Pero eso no fue todo. La información que obtuvo De Brito no se basó meramente en rumores, sino que la producción del evento del sábado dejó escapar algo que, según indicó, no habría estado listo para ser anunciado en esa oportunidad. El periodista solo tuvo la suerte de estar presente y capturarlo.
En “Ángel Responde”, mostró una foto que hizo en el show. En la imagen se pudo ver una pantalla que ofrecía descuentos para las entradas de la última presentación –que fue el domingo– y además, anunciaba un regreso para 2027. Por eso, De Brito conjeturó que durante 2026 el dúo estará separado.