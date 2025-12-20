Cómo estará el clima en Navidad: el pronóstico provincia por provincia

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó alerta naranja para este fin de semana en varias provincias. Esto implica que algunas regiones del país deberán tomar precauciones para evitar correr riesgos. Aunque las primeras alertas fueron indicadas para este sábado y domingo, la temporada de verano permite estimar que durante toda la semana habrá lluvias en algunas partes del país.
El organismo del clima publica cada día su parte actualizado del pronóstico para los próximos siete días. Por eso, cada provincia puede saber cómo estará el tiempo para la Nochebuena y Navidad.
Tiempo en Buenos Aires para Navidad
El miércoles habrá una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 33 °C. El jueves descenderá apenas unos grados y oscilará entre los 20 °C y los 30 °C. Los días estarán parcialmente nublados y no hay probabilidades de precipitaciones, pero sí habrá vientos leves.
Tiempo en Catamarca para Navidad
Para Catamarca se pronosticaron lluvias para Navidad, pero no para la Nochebuena. El miércoles habrá una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 34 °C. El jueves la mínima se repetirá y la máxima escalará solo un grado más.
Tiempo en Chaco para Navidad
El miércoles 24 la temperatura mínima será de 23 °C y la máxima de 31 °C. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y las probabilidades de precipitación ascienden apenas al 10 %. El jueves la nubosidad continuará y la temperatura será apenas unos grados más baja.
El tiempo en Chubut para Navidad
El tiempo será agradable en Chubut tanto el miércoles como el jueves: en la primera jornada el termómetro oscilará entre los 15 °C y los 25 °C; en la segunda, entre 13 °C y 25 °C. Durante la Nochebuena el cielo estará parcialmente nublado y en Navidad la cobertura será menor.
Tiempo en Córdoba para Navidad
Para los cordobeses la Nochebuena será calurosa. Durante la tarde la temperatura máxima llegará a los 35 °C y el cielo estará parcialmente nublado todo el día. En Navidad la nubosidad incrementará y la temperatura mínima será de 23 °C y la máxima de 31 °C.
Tiempo en Corrientes para Navidad
El miércoles 24 la temperatura mínima será de 23 °C y la máxima de 32 °C. El jueves ambos indicadores descenderán solamente 1 °C. Durante los dos días el cielo estará mayormente nublado y las probabilidades de precipitaciones rondarán entre el 0 y el 10 %.
Tiempo en Entre Ríos para Navidad
Según el SMN la alerta de este fin de semana no se extenderá hacia las celebraciones de Navidad. El miércoles la mínima será de 22 °C y la máxima de 35 °C mientras que el jueves la mínima se ubicará en 23 °C y la máxima en 33 °C. Las probabilidades de precipitaciones son bajas.
Tiempo en Formosa para Navidad
Los dos días transcurrirán con el cielo mayormente nublado. El 24 la temperatura mínima será de 24 °C y la máxima de 32 °C y el jueves el termómetro ampliará sus indicadores en 1 °C hacia ambos extremos. Habrá vientos leves y muy bajas probabilidades de precipitaciones.
Tiempo en Jujuy para Navidad
La temperatura irá en ascenso hacia la Navidad y la Nochebuena estará pasada por agua. El miércoles la temperatura mínima será de 16 °C y la máxima de 29 °C. Se pronosticaron tormentas aisladas para la tarde/noche. El jueves las lluvias continuarán durante todo el día.
Tiempo en La Pampa para Navidad
Santa Rosa vivirá días de temperaturas elevadas porque el miércoles la mínima será de 21 °C y la máxima de 33 °C. Por la madrugada del jueves sí se registrará un descenso de temperatura ya que el termómetro llegará a los 16 °C pero por la tarde volverá a alcanzar los 33 °C. Las probabilidades de precipitaciones son nulas.
Tiempo en Mendoza para Navidad
La nubosidad cubrirá parcialmente el cielo tanto el miércoles como el jueves. Antes de la Nochebuena se esperan 31 °C y durante la Navidad la temperatura mínima será de 22 °C y la máxima de 32 °C.
Tiempo en Misiones para Navidad
En Misiones habrá una Navidad calurosa. El miércoles la temperatura mínima será de 22 °C y la máxima de 30 °C mientras que el jueves, la mínima llegará a los 21 °C y la máxima a los 28 °C. Las probabilidades de precipitaciones no superarán el 10 %.
Tiempo en Neuquén para Navidad
El verano se hará sentir durante toda la semana próxima en Neuquén porque el miércoles y jueves las temperaturas máximas serán de 31 °C y 30 °C respectivamente. Tanto la Nochebuena como la Navidad tendrán un cielo algo nublado, pero no habrá precipitaciones.
Tiempo en Río Negro para Navidad
Río Negro tendrá una de las Nochebuenas más frescas del país porque durante el miércoles la temperatura mínima tocará los 12 °C y la máxima los 14 °C. Habrá vientos de hasta 31 km/h pero la Navidad será un poco más calurosa porque la temperatura máxima alcanzará los 34 °C durante la tarde.
Tiempo en Salta para Navidad
El miércoles los indicadores del termómetro oscilarán entre los 17 °C y los 29 °C y el jueves ambos extremos aumentarán 1 °C. Se pronosticaron tormentas aisladas para la Nochebuena con una probabilidad de precipitación del 40 % y lluvias aisladas y chaparrones durante Navidad.
Tiempo en San Juan para Navidad
La nubosidad será parte de la Nochebuena y la Navidad en San Juan. El miércoles la temperatura mínima será de 22 °C y la máxima de 32 °C con cielo parcialmente nublado mientras que el jueves la mínima será de 21 °C y la máxima de 33 °C.
Tiempo en San Luis para Navidad
Los puntanos deberán resguardar sus mesas de Nochebuena porque se pronosticaron chaparrones para la tarde/noche del miércoles. La temperatura mínima de esta jornada será de 23 °C y la máxima de 31 °C. El jueves las precipitaciones estarán ausentes y la máxima escalará hasta los 32 °C.
Tiempo en Santa Cruz para Navidad
El pronóstico para Santa Cruz indica valores bajos de temperatura para miércoles y jueves de la próxima semana. La mínima en la primera jornada será de 7 °C y la máxima de 12 °C. El jueves será similar con una mínima de 9 °C y una máxima de 14 °C. El cielo estará mayormente nublado, pero no se indicaron probabilidades de precipitaciones.
Tiempo en Santa Fe para Navidad
Las probabilidades de precipitaciones son nulas para la provincia de Santa Fe para el miércoles y jueves de la semana que viene. Las mínimas serán de 22 °C y 23 °C y las máximas de 35 °C y 33 °C respectivamente. La nubosidad incrementará durante la Navidad.
Tiempo en Santiago del Estero para Navidad
La provincia de Santiago del Estero se salvará de las precipitaciones pero no del calor, según el pronóstico del SMN. Antes de la Nochebuena se prevé una máxima de 35 °C y una mínima de 23 °C. La Navidad tendrá una temperatura apenas más baja con una mínima de 25 °C y una máxima de 33 °C.
Tiempo en Tierra del Fuego para Navidad
Tierra del Fuego tendrá las temperaturas más bajas de la semana y también una de las probabilidades más altas de tener precipitaciones. El miércoles la temperatura mínima será de 2 °C y la máxima de 8 °C. El jueves ambos indicadores serán superiores en 2 °C. Las lluvias empezarían el martes por la noche y continuarían hasta la madrugada o mañana de Navidad.
Tiempo en Tucumán para Navidad
Aunque habrá precipitaciones la próxima semana, la última actualización del SMN indica que los tucumanos podrán pasar una Nochebuena al aire libre. La temperatura mínima del miércoles será de 22 °C y la máxima de 34 °C con un cielo mayormente nublado y vientos leves. El jueves, en cambio, habrá lluvias aisladas y chaparrones durante todo el día y la máxima alcanzará los 35 °C.