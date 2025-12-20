Cómo estará el clima en Navidad: el pronóstico provincia por provincia

Tiempo en La Pampa para Navidad

Santa Rosa vivirá días de temperaturas elevadas porque el miércoles la mínima será de 21 °C y la máxima de 33 °C. Por la madrugada del jueves sí se registrará un descenso de temperatura ya que el termómetro llegará a los 16 °C pero por la tarde volverá a alcanzar los 33 °C. Las probabilidades de precipitaciones son nulas.