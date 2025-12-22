Secciones
¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de "IT"?

Ransone obtuvo su primera gran oportunidad profesional en 2002 al coprotagonizar el drama adolescente Ken Park.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

El reconocido actor estadounidense James Ransone falleció a los 46 años tras quitarse la vida el pasado viernes 19. Su trayectoria académica comenzó en el Centro Carver de Artes y Tecnología en Towson, Maryland, donde cursó estudios entre 1993 y 1997, sentando las bases de una carrera que lo llevaría a convertirse en un rostro familiar tanto en el cine como en la televisión.

Ransone obtuvo su primera gran oportunidad profesional en 2002 al coprotagonizar el drama adolescente Ken Park. Sin embargo, alcanzó el reconocimiento masivo gracias a su participación en la segunda temporada de la prestigiosa serie de TV The Wire, papel que impulsó definitivamente su ascenso a la fama y consolidó su presencia en la industria audiovisual.

La adultez y la carrera versatil de James Ransone

Desde ese momento, el actor consolidó una trayectoria sumamente versátil, regresando a HBO con la miniserie bélica Generation Kill y sumando participaciones en diversos dramas y series policiales. En el ámbito cinematográfico, alternó entre el thriller y la comedia dramática bajo la dirección de autores con estilos contrastantes, destacando especialmente su labor en la cinta independiente Tangerine. Este proyecto de Sean Baker confirmó su capacidad para transitar con naturalidad desde el realismo más crudo hacia el humor, perfilándolo como un intérprete flexible y multifacético.

Recientemente, Ransone logró un fuerte reconocimiento en el cine de terror comercial mediante títulos como Sinister, El teléfono negro e It: Capítulo 2. En esta última, asumió el papel de Eddie adulto, conservando la neurosis, la ansiedad y la ironía características del personaje para aportar un equilibrio entre alivio cómico y vulnerabilidad. Su presencia en estas producciones lo posicionó como un actor capaz de elevar el género a través de interpretaciones tensas y singulares, racha que continúa con apariciones televisivas actuales en proyectos como Poker Face.

Cuál fue la causa de muerte de James Ransone

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó el fallecimiento de James Ransone, ocurrido el pasado viernes. Según reportes de diversos medios internacionales, el actor terminó con su vida mediante ahorcamiento en un cobertizo. Esta trágica pérdida conmociona a la industria del entretenimiento, donde Ransone dejó una marca personal gracias a su intensidad interpretativa y su carisma en pantalla.

Al momento de su partida, el intérprete dejaba a su esposa, Jamie McPhee, y a sus dos hijos. Tras la difusión de la noticia, McPhee utilizó sus redes sociales para compartir un enlace destinado a la recaudación de fondos para la National Alliance on Mental Illness (NAMI). De esta manera, la familia busca transformar el dolor en una acción de apoyo hacia la prevención de enfermedades de salud mental y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones críticas.

