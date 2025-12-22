¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de "IT"?

La adultez y la carrera versatil de James Ransone

Desde ese momento, el actor consolidó una trayectoria sumamente versátil, regresando a HBO con la miniserie bélica Generation Kill y sumando participaciones en diversos dramas y series policiales. En el ámbito cinematográfico, alternó entre el thriller y la comedia dramática bajo la dirección de autores con estilos contrastantes, destacando especialmente su labor en la cinta independiente Tangerine. Este proyecto de Sean Baker confirmó su capacidad para transitar con naturalidad desde el realismo más crudo hacia el humor, perfilándolo como un intérprete flexible y multifacético.