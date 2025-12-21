Entre polémicas y balas de goma, Tucumán Central eliminó a San Pablo y es semifinalista del Regional Federal Amateur

Cuando la visita parecía tener el control total del juego (y el resultado de la serie a favor), llegó la mejor jugada de la tarde. A los 23’, el local recuperó una pelota en su propio campo y empezó a acumular pases. La maniobra se inició por la derecha, pasó por Menseguez hacia el centro con Lucena, quien descargó con Cuevas. Este, con un gran gesto técnico a dos toques, cambió de frente hacia la izquierda para Ruiz, que recibió pegado a la línea. El extremo encaró y, con un gran centro de zurda a media altura, encontró a Maldonado, quien definió en el punto penal para enviar la pelota al fondo de la red.