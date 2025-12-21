Zacarías Khoder hizo historia en Santiago: ganó la Doble Frías y puso a Tucumán en lo más alto del ciclismo

Zacarías Khoder se consagró como el gran ganador de la Doble Frías, una de las pruebas más exigentes del ciclismo de ruta del norte argentino, disputada en dos etapas de 150 kilómetros entre Santiago del Estero y la ciudad de Frías. El tucumano fue protagonista de principio a fin y logró una victoria que arrastraba como cuenta pendiente. “Era una gran espina que tenía porque el año pasado se me escapó de ganarla”, confesó, ya con el triunfo asegurado. La competencia reunió a ciclistas de alto nivel y exigió regularidad, estrategia y fortaleza mental durante todo el fin de semana.