Zacarías Khoder hizo historia en Santiago: ganó la Doble Frías y puso a Tucumán en lo más alto del ciclismo

Con una victoria clave en la primera etapa y una actuación sólida bajo la lluvia en la segunda, Zacarías Khoder se quedó con la clasificación general de la Doble Frías. El ciclista tucumano celebró un triunfo histórico, personal y deportivo, en un fin de semana inolvidable.

Zacarías Khoder, el gran ganador de la jornada en Santiago del Estero Zacarías Khoder, el gran ganador de la jornada en Santiago del Estero
Hace 1 Hs


Zacarías Khoder se consagró como el gran ganador de la Doble Frías, una de las pruebas más exigentes del ciclismo de ruta del norte argentino, disputada en dos etapas de 150 kilómetros entre Santiago del Estero y la ciudad de Frías. El tucumano fue protagonista de principio a fin y logró una victoria que arrastraba como cuenta pendiente. “Era una gran espina que tenía porque el año pasado se me escapó de ganarla”, confesó, ya con el triunfo asegurado. La competencia reunió a ciclistas de alto nivel y exigió regularidad, estrategia y fortaleza mental durante todo el fin de semana.

El chip competitivo de Khoder (h) quedó activado en San Juan

El chip competitivo de Khoder (h) quedó activado en San Juan

La clave del éxito estuvo en la primera etapa, corrida el sábado, donde logró imponerse tras un recorrido durísimo, temperaturas inhumanamente altas y un cierre ajustado. Llegó a la meta junto a otros cinco ciclistas de distintas provincias y se quedó con el triunfo parcial, un resultado que marcaría el rumbo de la general. “No es fácil esta competencia, donde hay excelentes ciclistas. Haber podido ganar el sábado fue fundamental”, explicó el pedalista, consciente de que esa ventaja inicial sería determinante para lo que vendría.

El ciclista tucumano en plena competencia El ciclista tucumano en plena competencia

El domingo, el escenario cambió por completo. La segunda etapa, en el trayecto Frías–Santiago del Estero, estuvo atravesada por la lluvia, lo que elevó el nivel de dificultad y obligó a extremar precauciones. Lejos de especular, Khoder entendió que el objetivo era defender el liderazgo conseguido el día anterior. “Hoy, con la etapa pasada por lluvia, tuve que defender el liderato, lo cual pude lograr”, relató. Finalizó tercero y, con ese resultado, selló el primer puesto en la clasificación general.

La consagración tuvo un valor histórico: hacía mucho tiempo que un ciclista tucumano no lograba quedarse con una de las grandes competencias de Santiago del Estero. Khoder lo dimensiona desde ese lugar colectivo. “Haber quedado en la cima del podio es una alegría enorme. Hace mucho tiempo que ningún tucumano se quedaba con este logro”, remarcó, poniendo el foco no solo en lo personal, sino también en la representación provincial que implica su victoria.

Khoder festejando un resultado histórico para el ciclismo tucumano. Khoder festejando un resultado histórico para el ciclismo tucumano.

El triunfo llegó, además, en un momento muy especial de su vida. El sábado, día de la primera etapa, coincidió con su cumpleaños y con días recientes de otro logro trascendental: haberse recibido de abogado. “En lo personal fue un fin de semana increíble: el sábado cumplí años y me recibí de abogado hace poco tiempo”, concluyó.



