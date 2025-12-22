Secciones
Mundo

Estados Unidos interceptó un tercer buque en el Caribe

Sería el petrolero de bandera panameña Bella 1, sancionado por sus vínculos con Irán

PERSECUCIÓN. Barcos estadounidenses intentaron durante horas abordar al petrolero Bella 1. PERSECUCIÓN. Barcos estadounidenses intentaron durante horas abordar al petrolero Bella 1.
Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- Un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba “crudo sancionado” dentro de una “flota fantasma”, Estados Unidos interceptó un tercer buque petrolero cerca de Venezuela. El estado del buque era anoche desconocido y no estaba claro si llevaba crudo venezolano, confirmó un funcionario estadounidense citado por la cadena CNN.

La operación refuerza la presión de la administración de Donald Trump sobre el gobierno de Nicolás Maduro y profundiza un bloqueo de facto sobre el comercio energético venezolano. Es el tercer petrolero intervenido en pocos días, en el marco de una ofensiva que combina sanciones económicas, interdicciones marítimas y un mensaje político explícito hacia Caracas y sus aliados.

El Pentágono y la Guardia Costera refirieron todas las preguntas sobre la operación a la Casa Blanca, que hasta anoche no había corroborado los reportes sobre la acción.

Maduro, volvió ayer a calificar como “piratería de corsarios” la confiscación de petroleros por parte de Estados Unidos. En un mensaje en su canal de Telegram, Maduro no se refirió expresamente a las dos confiscaciones efectuadas durante el fin de semana, pero sí dijo que su país “tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros”.

Aseguró que están preparados para acelerar “la marcha de la revolución profunda”, en alusión al proyecto político del chavismo.

El sábado, fuerzas estadounidenses habían detenido otro buque frente a la costa de Venezuela por segunda vez en menos de dos semanas, parte de la campaña de Trump de aumentar la presión sobre Maduro.

Mensaje oficial

La primera confirmación oficial de la incautación del sábado fue por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que tuiteó: “Antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela”. Y, agregó: “Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”.

Trump dice que no descarta una guerra con Venezuela

Trump dice que no descarta una guerra con Venezuela

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recordó que “el presidente Trump ha sido claro: el bloqueo a los petroleros sancionados que parten de Venezuela o se dirigen a ese país seguirá en plena vigencia hasta que la empresa criminal de Maduro devuelva todos los activos estadounidenses robados”.

Según el diario estadounidense “The New York Times”, uno de los buques interceptados es el Centuries, de bandera panameña, que habría zarpado de Venezuela rumbo a Asia. Fuentes del sector petrolero venezolano indicaron que la carga pertenecería a una empresa con sede en China, principal destino del crudo venezolano. El medio señaló que el barco no figuraba inicialmente en la lista de petroleros sancionados por el Departamento del Tesoro, aunque la Casa Blanca aseguró luego que sí estaba incluido.

Bloomberg identificó otro de los buques intervenidos como el Bella 1, también con bandera panameña y sancionado desde 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, por presuntos vínculos con Irán y el transporte ilícito de petróleo. Construido en 2002, el buque pertenece a la empresa Louis Marine Shipholding Enterprises.

Estados Unidos incautó otro buque petrolero ligado a exportaciones de crudo venezolano

Estados Unidos incautó otro buque petrolero ligado a exportaciones de crudo venezolano

El canciller de Venezuela anunció el sábado que Irán ofreció su cooperación para enfrentar lo que calificó como “actos de piratería” y “terrorismo internacional” por parte del gobierno de Estados Unidos. El canciller Yvan Gil dijo que habló por teléfono con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para revisar relaciones bilaterales y discutir “los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas” y el “robo de barcos cargados con petróleo venezolano”.

Gil dijo que Teherán expresó su “plena solidaridad” con Venezuela y ofreció cooperación “en todas las áreas” para enfrentar las acciones estadounidenses, que según él violan el derecho internacional.

Temas Estados Unidos de AméricaChinaVenezuelaNicolás MaduroPanamáDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Donald Trump designó el fentanilo como arma de destrucción masiva por su amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos

Donald Trump designó el fentanilo como arma de destrucción masiva por su amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos

Trump dice que no descarta una guerra con Venezuela

Trump dice que no descarta una guerra con Venezuela

EEUU: Trump reclasificó el cannabis y lo sacó de la lista de sustancias más peligrosas

EEUU: Trump reclasificó el cannabis y lo sacó de la lista de sustancias más peligrosas

Lo más popular
¿Qué santo se celebra este 21 de diciembre?
1

¿Qué santo se celebra este 21 de diciembre?

Cómo cambian los gustos y hábitos de las nuevas generaciones en el mercado de lujo
2

Cómo cambian los gustos y hábitos de las nuevas generaciones en el mercado de lujo

La hierba medicinal analgésica que ayuda a aliviar dolores y malestares sin medicamentos
3

La hierba medicinal analgésica que ayuda a aliviar dolores y malestares sin medicamentos

Rutina express en casa: cómo es el entrenamiento de siete minutos recomendado por expertos
4

Rutina express en casa: cómo es el entrenamiento de siete minutos recomendado por expertos

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado: el error que muchos cometen sin saberlo
5

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado: el error que muchos cometen sin saberlo

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia
6

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

Más Noticias
Qué país tuvo la velocidad de Internet más alta en 2025 y en qué lugar quedó Argentina

Qué país tuvo la velocidad de Internet más alta en 2025 y en qué lugar quedó Argentina

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado: el error que muchos cometen sin saberlo

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado: el error que muchos cometen sin saberlo

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

Los robots ya nos invadieron

Los robots ya nos invadieron

Una barra nutricional diseñada en la USP-T apunta a mejorar la alimentación de los presos

Una barra nutricional diseñada en la USP-T apunta a mejorar la alimentación de los presos

Paso a paso: los métodos caseros más efectivos para limpiar sartenes quemadas

Paso a paso: los métodos caseros más efectivos para limpiar sartenes quemadas

Jeff Bezos reveló cuál es el único trabajo que la inteligencia artificial no podrá reemplazar

Jeff Bezos reveló cuál es el único trabajo que la inteligencia artificial no podrá reemplazar

Las cinco claves para manejar el estrés de fin de año, según Harvard

Las cinco claves para manejar el estrés de fin de año, según Harvard

Comentarios