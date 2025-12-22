Estados Unidos interceptó un tercer buque en el Caribe

Mensaje oficial

La primera confirmación oficial de la incautación del sábado fue por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que tuiteó: “Antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela”. Y, agregó: “Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”.