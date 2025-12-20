Trump dice que no descarta una guerra con Venezuela

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas con droga cerca del país sudamericano. “No lo descarto, no”, dijo el mandatario en una entrevista con la cadena NBC News.
Trump ordenó el martes 16 de diciembre bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas. De esta forma, su Gobierno aumentó la presión sobre Caracas, tras meses de bombardeos a supuestas lanchas pertenecientes al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
En la entrevista, el presidente de Estados Unidos dijo que habrá más incautaciones petroleras y, al ser preguntado por un cronograma, agregó: “Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos”.
El republicano se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia es derrocar a Nicolás Maduro. “Él sabe lo que quiero. Lo sabe más que nadie”, respondió el mandatario, quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre con el líder chavista.
El mandatario ha prometido varias veces que “pronto” comenzarán los ataques contra supuestos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano. El hecho de que no descarte una guerra supone un cambio significativo en su retórica, ya que hizo campaña en contra de la participación de su país en conflictos extranjeros, alejándose así de la postura tradicional del Partido Republicano.
La ONU, expertos y ONG han cuestionado la legalidad de estas operaciones. La Cámara de Representantes rechazó el miércoles dos textos que buscaban regular por ley estos ataques. En el Senado también fracasaron medidas similares.
Sus bases lo han criticado por centrarse demasiado en la política exterior en lugar de en los problemas internos, como el aumento del costo de la vida. Para que Estados Unidos pueda declarar la guerra se requiere la autorización del Congreso.
El Partido Demócrata insiste en que Trump necesita aval del Legislativo también para los ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas con drogas. Él sostiene que no está obligado a informar al Congreso de Estados Unidos para llevar a cabo ataques contra Venezuela.
Además, dice que teme algún tipo de filtración por parte de los legisladores. “No me importaría pero (...) no tengo por qué decírselo. Está comprobado, pero no me molestaría en absoluto”, afirmó el mandatario cuando una periodista le preguntó si pensaba solicitar el visto bueno del Congreso para realizar ataques terrestres en Venezuela. “Solo espero que no lo filtren. Ya sabes, la gente lo filtra. Son políticos, y filtran como un colador”, agregó el republicano.
Trump viene amenazando repetidamente con atacar en suelo venezolano para apuntar a los carteles de la droga.
Campaña
El ejército estadounidense lanzó en septiembre una campaña contra embarcaciones a las que acusa de transportar drogas en el Caribe y en el Pacífico, que han dejado unos 99 muertos.
“El presidente no ha demostrado la autoridad necesaria bajo la legislación estadounidense o internacional para llevar a cabo ataques militares letales contra estas embarcaciones”, declaró el legislador demócrata Gregory Meeks durante un debate en la cámara baja.
“Nadie puede afirmar de manera creíble que estos barcos (...) representaran una amenaza inminente para el pueblo estadounidense que justificara el uso de la fuerza militar”, dijo Meeks.
La administración Trump argumenta que el presidente está en su derecho, puesto que estos ataques se inscriben bajo un “conflicto armado” que Washington inició contra los carteles de la droga, a los que calificó, a principios de año, de organizaciones terroristas extranjeras.