Estados Unidos incautó otro buque petrolero ligado a exportaciones de crudo venezolano

El antecedente del buque Skipper

La incautación reciente del Skipper sentó el precedente legal y operativo de estas acciones. En ese caso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo que el buque formaba parte de una “flota en la sombra” utilizada por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y por Hezbollah para comercializar petróleo venezolano.