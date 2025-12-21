Gestión relámpago y refuerzo clave: Aníbal Moreno firmó con River Plate hasta 2029

El presente del volante, con continuidad y protagonismo en el fútbol brasileño, fue otro factor clave para acelerar la negociación. El Millonario entendió que se trataba de una oportunidad estratégica y avanzó con decisión para asegurar a un jugador que llega con rodaje internacional y en plena madurez futbolística. De esta manera, Aníbal Moreno se convierte oficialmente en nuevo jugador de River Plate y ya es parte del proyecto deportivo que presentará River Plate de cara a la temporada 2026.