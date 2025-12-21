Secciones
Gestión relámpago y refuerzo clave: Aníbal Moreno firmó con River Plate hasta 2029

River Plate anunció la llegada de Aníbal Moreno a la institución y, a partir del lunes, entrenará bajo las órdenes de Marcelo Gallardo

Stéfano Di Carlo, presidente de River Plate, y Aníbal Moreno, sellando la llegada del volante a la institución. | Foto: @riverplate Stéfano Di Carlo, presidente de River Plate, y Aníbal Moreno, sellando la llegada del volante a la institución. | Foto: @riverplate
Hace 2 Hs

River Plate oficializó este domingo la incorporación de Aníbal Moreno como nuevo refuerzo del plantel profesional. El mediocampista firmó su contrato hasta diciembre de 2029, luego de que el club adquiriera la totalidad de su pase, en una operación que marca una de las apuestas más fuertes del mercado de pases. La rúbrica se realizó en el despacho presidencial junto al presidente Stefano Di Carlo, sellando así su llegada al Millonario.

El exjugador de Newell’s Old Boys, que venía desempeñándose en Palmeiras, fue presentado oficialmente tras una gestión exprés por parte de la dirigencia de River. A diferencia de otras negociaciones que llevan semanas sin resolución, la operación por Moreno se cerró en cuestión de horas, impulsada por la clara intención de Marcelo Gallardo de sumarlo de inmediato y por el deseo del propio futbolista de arribar a Núñez.

El presente del volante, con continuidad y protagonismo en el fútbol brasileño, fue otro factor clave para acelerar la negociación. El Millonario entendió que se trataba de una oportunidad estratégica y avanzó con decisión para asegurar a un jugador que llega con rodaje internacional y en plena madurez futbolística. De esta manera, Aníbal Moreno se convierte oficialmente en nuevo jugador de River Plate y ya es parte del proyecto deportivo que presentará River Plate de cara a la temporada 2026.


Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateMarcelo GallardoLiga Profesional de FútbolAníbal MorenoStefano Di Carlo
