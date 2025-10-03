Secciones
DeportesFútbol

¿Quién es Aníbal Moreno, el catamarqueño que brilla en Palmeiras y fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina?

Formado en Newell’s y Racing, el mediocampista construyó un recorrido silencioso hasta consolidarse como uno de los volantes más completos del continente.

FIGURA EN BRASIL. Moreno se consolidó en Palmeiras y atraviesa el momento más importante de su carrera. FIGURA EN BRASIL. Moreno se consolidó en Palmeiras y atraviesa el momento más importante de su carrera.
Hace 29 Min

Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras y nacido hace 26 años en San Fernando del Valle de Catamarca, vive un momento bisagra en su carrera porque Lionel Scaloni lo incluyó en la lista para la próxima doble fecha FIFA de la Selección Argentina. El volante, de perfil bajo y recorrido sostenido, es hoy una pieza clave en uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores.

Moreno empezó a jugar en el club Barrio Nuevo, donde fue descubierto por Raúl Herrera, quien lo llevó a la escuelita Villa Dolores. Con apenas 12 años se incorporó a la Academia Duchini en Villa Constitución y al año siguiente quedó en Newell’s, donde debutó en Primera y jugó 24 partidos antes de pasar a Racing. En la "Academia" logró dos títulos y fue potenciado como mediocampista central por Fernando Gago.

Su paso por los seleccionados juveniles también fue constante: integró el Sub 20 entre 2018 y 2019 (14 encuentros, un gol) y fue sparring del equipo mayor en el Mundial de Rusia 2018. Allí marcó a Lionel Messi en los entrenamientos, una experiencia que definió como “increíble” en entrevistas posteriores.

Su presente en Palmeiras

Hace casi dos temporadas que está en Palmeiras, club que pagó 7 millones de dólares a Racing por su pase. Este año suma 41 partidos, compartiendo la mitad de la cancha con Lucas Evangelista. Su rendimiento sobresalió en la ida de los cuartos de final ante River en el Monumental, donde fue determinante para neutralizar a los volantes rivales.

No todo fue perfecto: hace un mes y medio protagonizó un cabezazo a José Martínez en un clásico paulista que le costó la expulsión y críticas generalizadas. Moreno pidió disculpas públicas en sus redes sociales y siguió siendo considerado por el entrenador Abel Ferreira, que destacó su calidad de pase, presión y juego, aunque señaló aspectos defensivos a mejorar.

La mirada de Scaloni

Moreno ya era un viejo conocido para el cuerpo técnico de Scaloni desde los tiempos del Sub 20. “Juega sin pelota, me encanta, va al espacio”, había dicho el DT antes de su irrupción en Palmeiras. Ahora, en plena preparación para el Mundial 2026, el mediocampista tendrá la oportunidad de mostrarse en los amistosos del 10 y 13 de octubre ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

Con su convocatoria, el catamarqueño se suma a una lista con otras novedades como Facundo Cambeses, Lautaro Rivero y José López, y a los regresos de Enzo Fernández y Marco Senesi. Es el premio a un recorrido silencioso que empezó en las canchas de barrio y hoy lo encuentra en la elite sudamericana.

Temas Lionel MessiBrasilRacing ClubSelección Argentina de fútbolClub Atlético Newell´s Old BoysPalmeirasLionel ScaloniArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
1

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero
2

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
3

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
4

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
5

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
6

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Más Noticias
Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

¿Cómo sería el “11” de Atlético Tucumán para enfrentar a Platense?

¿Cómo sería el “11” de Atlético Tucumán para enfrentar a Platense?

San Martín se juega todo en Los Polvorines: ¿qué debe pasar que entre al Reducido de la Primera Nacional con ventaja deportiva?

San Martín se juega todo en Los Polvorines: ¿qué debe pasar que entre al Reducido de la Primera Nacional con ventaja deportiva?

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Comentarios