¿Quién es Aníbal Moreno, el catamarqueño que brilla en Palmeiras y fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina?

Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras y nacido hace 26 años en San Fernando del Valle de Catamarca, vive un momento bisagra en su carrera porque Lionel Scaloni lo incluyó en la lista para la próxima doble fecha FIFA de la Selección Argentina. El volante, de perfil bajo y recorrido sostenido, es hoy una pieza clave en uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores.
Moreno empezó a jugar en el club Barrio Nuevo, donde fue descubierto por Raúl Herrera, quien lo llevó a la escuelita Villa Dolores. Con apenas 12 años se incorporó a la Academia Duchini en Villa Constitución y al año siguiente quedó en Newell’s, donde debutó en Primera y jugó 24 partidos antes de pasar a Racing. En la "Academia" logró dos títulos y fue potenciado como mediocampista central por Fernando Gago.
Su paso por los seleccionados juveniles también fue constante: integró el Sub 20 entre 2018 y 2019 (14 encuentros, un gol) y fue sparring del equipo mayor en el Mundial de Rusia 2018. Allí marcó a Lionel Messi en los entrenamientos, una experiencia que definió como “increíble” en entrevistas posteriores.
Su presente en Palmeiras
Hace casi dos temporadas que está en Palmeiras, club que pagó 7 millones de dólares a Racing por su pase. Este año suma 41 partidos, compartiendo la mitad de la cancha con Lucas Evangelista. Su rendimiento sobresalió en la ida de los cuartos de final ante River en el Monumental, donde fue determinante para neutralizar a los volantes rivales.
No todo fue perfecto: hace un mes y medio protagonizó un cabezazo a José Martínez en un clásico paulista que le costó la expulsión y críticas generalizadas. Moreno pidió disculpas públicas en sus redes sociales y siguió siendo considerado por el entrenador Abel Ferreira, que destacó su calidad de pase, presión y juego, aunque señaló aspectos defensivos a mejorar.
La mirada de Scaloni
Moreno ya era un viejo conocido para el cuerpo técnico de Scaloni desde los tiempos del Sub 20. “Juega sin pelota, me encanta, va al espacio”, había dicho el DT antes de su irrupción en Palmeiras. Ahora, en plena preparación para el Mundial 2026, el mediocampista tendrá la oportunidad de mostrarse en los amistosos del 10 y 13 de octubre ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.
Con su convocatoria, el catamarqueño se suma a una lista con otras novedades como Facundo Cambeses, Lautaro Rivero y José López, y a los regresos de Enzo Fernández y Marco Senesi. Es el premio a un recorrido silencioso que empezó en las canchas de barrio y hoy lo encuentra en la elite sudamericana.