¿Quién es Aníbal Moreno, el catamarqueño que brilla en Palmeiras y fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina?

La mirada de Scaloni

Moreno ya era un viejo conocido para el cuerpo técnico de Scaloni desde los tiempos del Sub 20. “Juega sin pelota, me encanta, va al espacio”, había dicho el DT antes de su irrupción en Palmeiras. Ahora, en plena preparación para el Mundial 2026, el mediocampista tendrá la oportunidad de mostrarse en los amistosos del 10 y 13 de octubre ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.