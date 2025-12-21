Horóscopo chino: el signo que tendrá más suerte en 2026, según Ludovica Squirru

El calendario del horóscopo chino señala que el 17 de febrero de 2026 comenzará el año del Caballo de Fuego. De acuerdo con Ludovica Squirru, se tratará de un período signado por desafíos y definiciones clave. “Ningún signo estará del todo bien”, afirmó, aunque aclaró que algunos atravesarán el año con mayor respaldo energético.
En su nuevo libro, la famosa astróloga sostuvo que el equino es un signo regido por el fuego y que en 2026 esa energía se potenciará al máximo. “Será un año de doble fuego, exaltado, apasionado, difícil de domar”, señaló, y subrayó: “El fuego puede impulsar o arrasar, y que hay que aprender a cabalgarlo”. En medio de ese escenario, un signo aparece como el gran favorecido del año.
Horóscopo chino: cuál será el signo más afortunado en 2026, según Ludovica Squirru
Según las predicciones de Ludovica Squirru, el Perro será uno de los signos mejor posicionados del horóscopo chino en 2026. Este escenario se explica por su integración en la tríada de fuego junto al Caballo y el Tigre, un alineamiento que le aportará una energía especialmente favorable durante el próximo ciclo.
Siempre de acuerdo con la astróloga, el signo atravesará un período de crecimiento profesional y mayor reconocimiento. Se abrirán asociaciones beneficiosas, lazos que se consolidarán y oportunidades que hasta ahora parecían fuera de alcance. Además, habrá decisiones clave que lo beneficiarán, sobre todo en el plano laboral. En el amor, se afianzarán relaciones o aparecerán encuentros significativos en el momento justo.
No obstante, también habrá aspectos a tener en cuenta. El Perro deberá cuidar su vitalidad, ya que el fuego puede agotarlo si asume demasiadas responsabilidades. A pesar de ello, 2026 se presentará con un empuje energético que impactará de manera positiva en lo laboral, emocional y social.