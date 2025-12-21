Horóscopo chino: el signo que tendrá más suerte en 2026, según Ludovica Squirru

En su nuevo libro, la famosa astróloga sostuvo que el equino es un signo regido por el fuego y que en 2026 esa energía se potenciará al máximo. “Será un año de doble fuego, exaltado, apasionado, difícil de domar”, señaló, y subrayó: “El fuego puede impulsar o arrasar, y que hay que aprender a cabalgarlo”. En medio de ese escenario, un signo aparece como el gran favorecido del año.