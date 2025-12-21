¿Flor Vigna y Mica Viciconte a las piñas?: todo sobre la pelea de Paren la Mano

La experiencia previa de la ganadora pesó significativamente sobre el resultado obtenido en el campo de Huracán. Vigna ya contaba con "una victoria por nocaut técnico" lograda el año anterior ante una oponente colombiana. Por su parte, la madre de Luca Cubero dio batalla hasta el último segundo pese a ser "su primera experiencia dentro del ring". Finalmente, "Vigna volvió a conquistar el título" consolidando su éxito en el boxeo amateur.