¿Flor Vigna y Mica Viciconte a las piñas?: todo sobre la pelea de Paren la Mano

El estadio Tomás Adolfo Ducó albergó el encuentro realizado el 20 de diciembre donde "la cantante superó por puntos a su ex compañera de Combate" ante una gran audiencia.

Hace 1 Hs

Flor Vigna y Mica Viciconte resolvieron sus diferencias históricas sobre el ring durante la jornada organizada por Vorterix. El estadio Tomás Adolfo Ducó albergó el encuentro realizado el 20 de diciembre donde "la cantante superó por puntos a su ex compañera de Combate" ante una gran audiencia. Este evento de boxeo amateur, bajo la gestión de Lucas Rodríguez, permitió que ambas figuras transformaran su antigua rivalidad televisiva en una competencia deportiva oficial.

La contienda generó una expectativa inmensa ya que ambas "surgieron del programa Combate, de canal 9" donde siempre mostraron posturas enfrentadas. Mientras Vigna ya poseía antecedentes en el cuadrilátero tras su victoria previa en Vélez, para la pareja de Fabián Cubero el duelo representó un debut absoluto. La prensa destacó que "fue una pelea muy ofensiva de ambas" durante los tres asaltos pactados bajo reglamento oficial.

Cómo fue la pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte

Durante el inicio del duelo, la precisión resultó fundamental para inclinar la balanza hacia un lado. Los jueces observaron un "primer round muy parejo" donde la ganadora logró tomar el centro del área de competencia. Aunque las dos lanzaron muchísimos ataques, "los de Vigna fueron los más certeros" para los árbitros encargados del puntaje.

El segundo segmento mostró escenas accidentadas cuando la bailarina terminó en el suelo por un impacto antirreglamentario. Los comentaristas afirmaron que "Flor Vigna se cayó al piso por un codazo de su rival" en medio de un intercambio desprolijo. En esta etapa se pudo ver a una Micaela Viciconte "más cansada" debido a la intensidad física del reto.

El resultado final y antecedentes

El cierre de la noche favoreció a la artista musical tras completarse el tiempo reglamentario de seis minutos totales. El triunfo llegó en "decisión unánime, luego de lanzar más goles" efectivos contra la defensa adversaria. A pesar del agotamiento, "Viciconte logró lastimar a Vigna en esta última etapa" demostrando su perfil competitivo. Se trató de un final con "pocos golpes certeros de ambas" pero con mucha voluntad.

La experiencia previa de la ganadora pesó significativamente sobre el resultado obtenido en el campo de Huracán. Vigna ya contaba con "una victoria por nocaut técnico" lograda el año anterior ante una oponente colombiana. Por su parte, la madre de Luca Cubero dio batalla hasta el último segundo pese a ser "su primera experiencia dentro del ring". Finalmente, "Vigna volvió a conquistar el título" consolidando su éxito en el boxeo amateur.

